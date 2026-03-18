​Szykuje się spotkanie Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem? Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że prowadzone są rozmowy na ten temat. Wykluczył jednocześnie, by amerykański prezydent miał przyjechał do Polski.

Spotkanie Trump-Nawrocki we wrześniu 2025 roku

Rafał Leśkiewicz w środę w rozmowie z WP.PL wyraził nadzieję, że "niedługo dojdzie do kolejnego spotkania" prezydenta Nawrockiego z Donaldem Trumpem. Nie chciał jednak zdradzać szczegółów. Zapowiedział, że kancelaria prezydenta "wkrótce o tym poinformuje".

Dopytywany o miejsce spotkania, wykluczył, by miało do niego dojść w naszym kraju i by Trump w najbliższym czasie przyjechał do Polski.

Nie krył jednak, że prowadzone są rozmowy na temat wizyty prezydenta USA w naszym kraju, jednak na razie nie ma sprecyzowanego terminu. Zaznaczył, że wszystko jest "w fazie bardzo ogólnych przygotowań".

Spotkanie Nawrocki-Trump. "Karol, prezydencie..."

Do ostatniego spotkania przywódców Polski i USA doszło w styczniu 2026 r. podczas Forum Ekonomicznego w Davos. Wcześniej, we wrześniu 2025 r., prezydent Nawrocki złożył oficjalną wizytę w Białym Domu.

Polski polityk zdradził, że prezydent USA potwierdził gwarancje bezpieczeństwa dotyczące stacjonowania amerykańskich żołnierzy w Polsce. Nie ma takich planów, aby wycofywać żołnierzy amerykańskich z Polski. Pan prezydent Donald Trump potwierdził: "Karol, prezydencie, to o czym rozmawialiśmy jest trwałe, stałe, a Stany Zjednoczone są sojusznikiem Polski", więc to oczywiście cieszy - mówił Nawrocki w trakcie wywiadu dla TV Republika.

Prezydent ocenił również, że relacje Polski ze Stanami Zjednoczonym, także za sprawą "osobistej relacji" pomiędzy Trumpem a nim, jest "lepsza niż innych krajów europejskich". Wyczuwa się rzeczywiście to napięcie, dyskusje wokół Grenlandii, kolejne taryfy celne, natomiast szczęśliwie omija to dzisiaj Polskę. Nasza relacja jest mocna, stabilna - dodał.