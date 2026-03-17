Prezydent Karol Nawrocki przesłał do premiera Donalda Tuska swoje stanowisko ws. Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (ETS). Treść dokumentu opublikował pracujący w jego kancelarii minister Karol Rabenda.
- Prezydent Karol Nawrocki ostrzega, że system ETS przyczynił się do deindustrializacji Europy i osłabienia jej przemysłu.
- Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl
Stanowisko prezydenta związane jest ze zbliżającym się szczytem ws. ETS, który odbędzie się 19 marca. To system handlu uprawnieniami do emisji CO2, którym obecnie objęta jest energetyka. Mechanizm został wprowadzony przez Unię Europejską, by ograniczać emisję gazów cieplarnianych (głównie CO2) poprzez nadanie im ceny. Od 2028 r. ma wejść w życie ETS2, który prawami do emisji obejmie m.in. transport czy budownictwo.
Wśród przedstawicieli rządu powtarzane jest stanowisko, że ETS 2 powinien być opóźniony, ale jednocześnie oznacza to mniej pieniędzy na transformację energetyczną. Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości są przeciwni temu rozwiązaniu. Ostro krytykował je m.in. kandydat tej formacji na premiera - Przemysław Czarnek.