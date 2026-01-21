"Gdybym występował z Władimirem Putinem na jednym spotkaniu, nie zabrakłoby mi siły i energii do tego, aby powiedzieć mu, co myślę" - mówił prezydent Karol Nawrocki w wywiadzie dla Telewizji Republika. W ten sposób nawiązał do faktu, że do tworzonej przed Donalda Trumpa Rady Pokoju zaproszeni są m.in. przywódcy Rosji i Białorusi. Nawrocki nie chciał przesądzać, czy sam przyjmie zaproszenie amerykańskiego przywódcy do zasiadania w tym gremium - zapewnił, że uszanuje przepisy regulujące tę kwestię.

Przede wszystkim spotkanie dotyczyło kwestii bezpieczeństwa - mówił prezydent Karol Nawrocki, pytany o dzisiejszą rozmowę z Donaldem Trumpem, która odbyła się w Davos. 

Potwierdzenie gwarancji bezpieczeństwa dla Polski, obecności żołnierzy amerykańskich w Polsce - to stała agenda naszych spotkań - relacjonował. 

To było dość długie spotkanie. Rozmawialiśmy także o sytuacji ekonomicznej, G20 - wyliczał Nawrocki. Na koniec wspomniał o kwestii Rady Pokoju, którą chce powołać amerykański lider. 

"Prezydent Trump to rozumie"

Czy Karol Nawrocki przyjmie zaproszenie amerykańskiego prezydenta do Rady Pokoju? Jestem strażnikiem polskiej Konstytucji. Każda międzynarodowa umowa musi przejść przez polski parlament, musi zostać podjęta uchwała Rady Ministrów. Zdaję sobie sprawę z tych zobowiązań konstytucyjnych - deklarował prezydent. Jak dodał, zaproszenie wysłane przez Trumpa jest dowodem na poważne traktowanie przez niego Polski.

Abyśmy stali się częścią Rady Pokoju, musimy dochować pewnego porządku konstytucyjnego. Prezydent Donald Trump doskonale to rozumie - tłumaczył następca Andrzeja Dudy.  

Kontrowersyjny pomysł Donalda Trumpa

Rada Pokoju to instytucja, której stworzenie zaproponował prezydent USA. Ma zarządzać Strefą Gazy i odbudową tego palestyńskiego terytorium po wojnie z Izraelem, ale również pomóc w rozwiązywaniu innych konfliktów na świecie. Do udziału w Radzie Trump zaprosił ponad 60 przywódców z całego świata.

Inicjatywa prezydenta Trumpa budzi kontrowersje wśród dyplomatów, z których część obawia się, że Rada Pokoju zaszkodzi pracom ONZ. Przedmiotem kontrowersji jest też lista osób zaproszonych przez Biały Dom: to m.in. przywódca Rosji Władimir Putin i premier Izraela Benjamin Netanjahu. 

