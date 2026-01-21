"Gdybym występował z Władimirem Putinem na jednym spotkaniu, nie zabrakłoby mi siły i energii do tego, aby powiedzieć mu, co myślę" - mówił prezydent Karol Nawrocki w wywiadzie dla Telewizji Republika. W ten sposób nawiązał do faktu, że do tworzonej przed Donalda Trumpa Rady Pokoju zaproszeni są m.in. przywódcy Rosji i Białorusi. Nawrocki nie chciał przesądzać, czy sam przyjmie zaproszenie amerykańskiego przywódcy do zasiadania w tym gremium - zapewnił, że uszanuje przepisy regulujące tę kwestię.

Prezydent Karol Nawrocki / Paweł Supernak / PAP

Przede wszystkim spotkanie dotyczyło kwestii bezpieczeństwa - mówił prezydent Karol Nawrocki, pytany o dzisiejszą rozmowę z Donaldem Trumpem, która odbyła się w Davos.

Potwierdzenie gwarancji bezpieczeństwa dla Polski, obecności żołnierzy amerykańskich w Polsce - to stała agenda naszych spotkań - relacjonował.



To było dość długie spotkanie. Rozmawialiśmy także o sytuacji ekonomicznej, G20 - wyliczał Nawrocki. Na koniec wspomniał o kwestii Rady Pokoju, którą chce powołać amerykański lider.

"Prezydent Trump to rozumie"