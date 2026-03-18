Wojna na Bliskim Wschodzie wpłynęła na decyzje europejskich turystów - Brytyjczycy masowo rezygnują z wielkanocnych wyjazdów do Dubaju i państw sąsiadujących z Iranem, stawiając na bardziej "bezpieczne" kierunki. Dotyczy to również Polaków, którzy coraz liczniej wyjeżdżają z Polski na święta.

Biura podróży przez konflikt na Bliskim Wschodzie notują wzrost zainteresowania "bezpiecznymi" kierunkami.

Która lokalizacja jest w tym roku wielkanocnym hitem? O tym poniżej.

Wielkanoc coraz częściej oznacza nie tylko rodzinne spotkania przy stole, ale także wyjazdy zagraniczne. W tym roku wyraźnie widać zmianę trendów - Polacy wybierają wielkanocne city breaki i krótkie podróże do ciepłych krajów. Największym zainteresowaniem cieszą się trzy kierunki: Korfu, Florencja oraz Malaga.

Początek kwietnia sprzyja podróżom - temperatury w południowej Europie są już niemal letnie, natomiast obłożenie wciąż mniejsze niż w sezonie. To sprawia, że Wielkanoc za granicą staje się atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych świąt w Polsce.

Z danych biura podróży eSky.pl wynika, że zainteresowanie wyjazdami wzrosło nawet o kilkadziesiąt procent rok do roku. Polacy szukają miejsc, które łączą dobrą pogodę, ciekawe atrakcje i wyjątkową atmosferę świąt.

Najpopularniejsze kierunki na Wielkanoc 2026

1. Korfu - grecki hit świąt

Korfu to jeden z najczęściej wybieranych kierunków w tym roku. Wyspa przyciąga nie tylko pięknymi plażami i lazurową wodą, ale też tradycjami. Najbardziej znanym zwyczajem jest wielkanocne rozbijanie ceramicznych naczyń w Wielką Sobotę - mieszkańcy wyrzucają je z balkonów, co ma symbolizować nowy początek i przynosić szczęście.

Cena wielkanocnego wyjazdu na Korfu zaczyna się od ok. 1099 zł za 4 dni (lot, hotel i śniadanie).

2. Florencja - zwiedzanie połączone z tradycją

Florencja na Wielkanoc to propozycja dla osób, które chcą połączyć zwiedzanie z tradycją. Miasto zachwyca architekturą i historią - w Niedzielę Wielkanocną odbywa się tam widowiskowe "Scoppio del Carro", czyli eksplozja wozu.

To spektakl fajerwerków i procesji, który przyciąga turystów z całego świata. Cena wielkanocnego wyjazdu do Florencji zaczyna się od ok. 1500 zł za 4 dni.

3. Malaga - słońce i hiszpańskie procesje

Malaga to kierunek dla tych, którzy w święta wielkanocne chcą poczuć niemal wakacyjny klimat. Costa del Sol oferuje słońce, plaże i doskonałą kuchnię.

Największą atrakcją są jednak wielkanocne procesje - ulicami miasta przechodzą ogromne platformy z figurami religijnymi otoczone orkiestrą i tłumem mieszkańców.

Cena wielkanocnego wyjazdu do Malagi zaczyna się od ok. 2219 zł za 4 dni.

Trend: Wielkanocne wyjazdy zamiast świąt w domu

Konflikt na Bliskim Wschodzie oraz utrudnienia w ruchu lotniczym sprawiają, że podróżni stawiają na bezpieczniejsze kierunki w Europie. Jak donosi BBC, Brytyjczycy rezygnują z wyjazdów wielkanocnych do Dubaju, Turcji, Egiptu i na Cypr, a w zamian wybierają Grecję (tegoroczny wielkanocny hit), Hiszpanię, Włochy, Portugalię, Karaiby, Mauritius czy USA.

Jak mówi Neil Swanson z biura podróży TUI, Brytyjczycy szukają "alternatyw, które pozwolą im uniknąć podróży przez Bliski Wschód". Największym zainteresowaniem cieszą się Grecja, Hiszpania, Portugalia i Wyspy Zielonego Przylądka - tłumaczy.

Ponadto wyprzedają się loty na Karaiby, zwłaszcza na Dominikanę i Jamajkę, a także do Phuket w Tajlandii i Goa w Indiach.

Z najnowszych danych wynika, że rezerwacje do Portugalii do 13 marca wzrosły o 42 proc. w ciągu dwóch tygodni - był to największy wzrost spośród wszystkich ofert. Na liści są jeszcze Baleary (wzrost o 40 proc.) i Wyspy Kanaryjskie (16 proc.).

Kuoni - firma oferująca luksusowe wakacje - poinformowała, że w zeszłym tygodniu, w porównaniu z ubiegłym rokiem, liczba rezerwacji na Karaiby wzrosła o jedną piątą, do krajów afrykańskich - o 18 proc., a do Włoch - o 55 proc.