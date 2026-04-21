Siedem godzin rozmów, aż do godz. 2 w nocy. Tak wyglądało spotkanie Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Prezes PiS na konferencji prasowej mówił o tym, że osiągnął kompromis z byłym szefem rządu w sprawie stowarzyszenia Rozwój Plus.
Ta rozmowa przyniosła pewien kompromis, sprowadzający się do tego, że działalność stowarzyszenia (Rozwój Plus - przyp. red.) będzie prowadzona wewnątrz partii - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński o swoim wieczorno-nocnym spotkaniu z Mateuszem Morawieckim. Jak dodawał prezes PiS, powstanie rada ekspercka, w ramach której będą mogli działać członkowie stowarzyszenia. Pozostałe działania będą wstrzymane - skomentował Kaczyński.
Prezes PiS dodawał, że będzie to sytuacja, w której partia będzie miała dwa płuca. Jak podkreślał Kaczyński, to nie jest tylko pomysł Mateusza Morawieckiego, lecz szersze przekonanie w partii, bo PiS musi się ścierać z trzema Konfederacjami. Dodawał, że trzeba rozmawiać z elektoratem wszystkich Konfederacji.
Morawiecki mówił natomiast, że "dzisiaj koncentrujemy się wszyscy w całym obozie patriotycznym na walce z tym rządem bezprawia, barku ambicji, zapaści w NFZ".
Jak stwierdził, znaczna część jego rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim dotyczyła tego, jak docierać do różnych grup społecznych. To zupełnie nowe wyzwanie polityczne, z którym się mierzymy - zaznaczył Morawiecki. Dodawał, że środowiska w PiS, choć różnorodne, to są skupione pod parasolem patriotyzmu i chcą "wyrwania Polski ze szpon bardzo złego rządu Tuska".
Stowarzyszenie Rozwój Plus ma temu służyć. Ma na celu docierać do tych, którzy nie interesują się 24 h/dobę tematami patriotycznymi - zaznaczył były premier. Jak mówił Morawiecki, stowarzyszenie chce prowadzić działalność programową, społeczną. Chcemy być oazą nadziei na pustyni bardzo złych rządów, z którymi się teraz mierzymy - zaznaczył.
Konflikt, który wybuchł na linii Morawiecki - Kaczyński, dotyczył stowarzyszenia Rozwój Plus, które założył były premier. Do stowarzyszenia dołączyło ok. 40 polityków PiS, m.in. Piotr Müller, Michał Dworczyk, Janusz Cieszyński, Krzysztof Szczucki, Waldemar Buda, Marcin Horała, Paweł Jabłoński czy Ryszard Terlecki.
W ubiegłym tygodniu prezes PiS ostro skomentował założenie stowarzyszenia. Jarosław Kaczyński w piątek podkreślał, że statut PiS jest równy dla wszystkich członków partii i zakazuje działalności w innych organizacjach politycznych. A w naszej ocenie to, co zostało powołane (przez Mateusza Morawieckiego-red.), ta organizacja ma właśnie taki charakter, już zaczyna budować struktury lokalne - zauważył.
W sobotę były premier Mateusz Morawiecki w rozmowie w RMF FM zapewniał, że jest i będzie w Prawie i Sprawiedliwości. Dodał wtedy, że w poniedziałek wieczorem spotka się z prezesem Kaczyńskim.