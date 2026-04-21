Siedem godzin rozmów, aż do godz. 2 w nocy. Tak wyglądało spotkanie Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Prezes PiS na konferencji prasowej mówił o tym, że osiągnął kompromis z byłym szefem rządu w sprawie stowarzyszenia Rozwój Plus.

Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński

Kaczyński o dwóch płucach PiS-u

Ta rozmowa przyniosła pewien kompromis, sprowadzający się do tego, że działalność stowarzyszenia (Rozwój Plus - przyp. red.) będzie prowadzona wewnątrz partii - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński o swoim wieczorno-nocnym spotkaniu z Mateuszem Morawieckim. Jak dodawał prezes PiS, powstanie rada ekspercka, w ramach której będą mogli działać członkowie stowarzyszenia. Pozostałe działania będą wstrzymane - skomentował Kaczyński.

Prezes PiS dodawał, że będzie to sytuacja, w której partia będzie miała dwa płuca. Jak podkreślał Kaczyński, to nie jest tylko pomysł Mateusza Morawieckiego, lecz szersze przekonanie w partii, bo PiS musi się ścierać z trzema Konfederacjami. Dodawał, że trzeba rozmawiać z elektoratem wszystkich Konfederacji.

Morawiecki o oazie nadziei na pustyni bardzo złych rządów

Morawiecki mówił natomiast, że "dzisiaj koncentrujemy się wszyscy w całym obozie patriotycznym na walce z tym rządem bezprawia, barku ambicji, zapaści w NFZ".

Jak stwierdził, znaczna część jego rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim dotyczyła tego, jak docierać do różnych grup społecznych. To zupełnie nowe wyzwanie polityczne, z którym się mierzymy - zaznaczył Morawiecki. Dodawał, że środowiska w PiS, choć różnorodne, to są skupione pod parasolem patriotyzmu i chcą "wyrwania Polski ze szpon bardzo złego rządu Tuska".

Stowarzyszenie Rozwój Plus ma temu służyć. Ma na celu docierać do tych, którzy nie interesują się 24 h/dobę tematami patriotycznymi - zaznaczył były premier. Jak mówił Morawiecki, stowarzyszenie chce prowadzić działalność programową, społeczną. Chcemy być oazą nadziei na pustyni bardzo złych rządów, z którymi się teraz mierzymy - zaznaczył.

Stowarzyszenie Rozwój Plus - Morawiecki rozjuszył Kaczyńskiego

Konflikt, który wybuchł na linii Morawiecki - Kaczyński, dotyczył stowarzyszenia Rozwój Plus , które założył były premier. Do stowarzyszenia dołączyło ok. 40 polityków PiS, m.in. Piotr Müller, Michał Dworczyk, Janusz Cieszyński, Krzysztof Szczucki, Waldemar Buda, Marcin Horała, Paweł Jabłoński czy Ryszard Terlecki.

W ubiegłym tygodniu prezes PiS ostro skomentował założenie stowarzyszenia. Jarosław Kaczyński w piątek podkreślał, że statut PiS jest równy dla wszystkich członków partii i zakazuje działalności w innych organizacjach politycznych. A w naszej ocenie to, co zostało powołane (przez Mateusza Morawieckiego-red.), ta organizacja ma właśnie taki charakter, już zaczyna budować struktury lokalne - zauważył.

W sobotę były premier Mateusz Morawiecki w rozmowie w RMF FM zapewniał, że jest i będzie w Prawie i Sprawiedliwości. Dodał wtedy, że w poniedziałek wieczorem spotka się z prezesem Kaczyńskim.