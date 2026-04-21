Służby zażądały przekazania wszystkich dokumentów związanych z opracowaniem zasad funkcjonowania i wdrożenia kolejnych etapów programu.

Prokuratura Europejska prowadzi śledztwo

Postępowanie w sprawie prowadzi Prokuratura Europejska. Jak wskazał Pokorzelski, śledczy badają możliwe niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych podczas wdrażania programu "Czyste Powietrze". Szczególną uwagę zwrócono na lata 2022 i 2023, kiedy to wprowadzono istotne zmiany w zasadach programu.

W 2022 roku uruchomiono mechanizm prefinansowania, jednak - jak wskazują śledczy - zabrakło odpowiednich zabezpieczeń, które chroniłyby beneficjentów przed nadużyciami. Rok później, w 2023 roku, zniesiono limity kosztów jednostkowych dla prac termomodernizacyjnych. Te decyzje miały daleko idące konsekwencje.

Skutki zmian: setki postępowań i problemy beneficjentów

Wprowadzone zmiany doprowadziły do licznych problemów wśród beneficjentów programu - przypomniał rzecznik MKiS. Zaczęły pojawiać się przypadki nieuczciwych praktyk ze strony wykonawców, a także trudności w rozliczaniu inwestycji. W efekcie w całym kraju wszczęto około 700 postępowań prokuratorskich i policyjnych. Część z nich została zainicjowana po zawiadomieniach złożonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze.

Wstrzymanie i wznowienie programu "Czyste Powietrze"

W związku z wykrytymi nieprawidłowościami, władze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjęły decyzję o wstrzymaniu programu w 2024 roku. Po przeprowadzeniu analizy i opracowaniu nowych zasad, program został wznowiony wiosną 2025 roku. W nowej odsłonie "Czystego Powietrza" wprowadzono szereg rozwiązań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa beneficjentów i ochronę przed nadużyciami.

CBA zabezpiecza dokumenty

Jak poinformował rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, od wtorkowego poranka funkcjonariusze CBA prowadzą szeroko zakrojone działania mające na celu zabezpieczenie dokumentacji związanej z programem "Czyste Powietrze". Czynności te obejmują zarówno centralne urzędy administracji publicznej w Warszawie, jak i jednostki lokalne. W działaniach uczestniczą nie tylko agenci CBA, ale również przedstawiciele Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych.