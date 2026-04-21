Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego pojawili się w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz w kilku innych instytucjach - poinformował rzecznik MKiS Marek Pogorzelski. Zażądali dokumentów dotyczących programu "Czyste Powietrze" z okresu od czerwca 2021 roku. Sprawa ma związek z postępowaniem prowadzonym przez Prokuraturę Europejską, dotyczącym możliwych nieprawidłowości przy wdrażaniu i realizacji programu.
We wtorek, 21 kwietnia 2026 roku, funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzili czynności w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 16 funduszach wojewódzkich. Celem ich działań było zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej programu "Czyste Powietrze" z okresu od 1 czerwca 2021 roku - podał rzecznik MKiS. W czynnościach uczestniczyło 65 funkcjonariuszy CBA oraz czterech przedstawicieli Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).