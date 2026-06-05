Szesnaście zastępów strażaków walczy z pożarem magazynu w Starogardzie Gdańskim. Ze względu na bardzo duże zadymienie ratownicy pracują w aparatach ochraniających drogi oddechowe. Ogień nie rozprzestrzenia się na inne budynki. Nikt też nie ucierpiał. Informację o tym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Zdj. ilustracyjne / fotoreporter_112 / Shutterstock

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Zgłoszenie o pożarze hali przy ul. Droga Owidzka w Starogardzie Gdańskim wpłynęło do służb po godz. 19.

Z informacji przekazywanych przez straż pożarną wynika, że ogniem objęta jest połowa hali o wymiarach 40 na 40 metrów. Obiekt zajmowała hurtownia sprzedająca m.in. sztuczne kwiaty i znicze oraz artykuły gospodarstwa domowego.

Na szczęście nikt nie został poszkodowany.

Z ogniem walczy szesnaście zastępów straży pożarnej. Ogień wciąż nie został opanowany, ale strażakom udało się zatrzymać jego rozprzestrzenianie. Priorytetem jest ochrona sąsiedniego magazynu. Zadymienie jest wciąż duże. Strażacy pracują w aparatach ochraniających drogi oddechowe.

Wszystko wskazuje na to, że akcja gaśnicza będzie długotrwała. Na miejscu jest specjalistyczna grupa chemiczna z Gdyni oraz zespół dronowy.