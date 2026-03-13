W Monitorze Polskim opublikowano uchwałę Rady Ministrów w sprawie programu Polska Zbrojna, która upoważnia dwóch ministrów do podpisania umowy dotyczącej unijnego programu SAFE. To odpowiedź rządu na czwartkową decyzję prezydenta Karola Nawrockiego.

  • Rząd przyjął uchwałę ws. programu Polska Zbrojna, która upoważnia ministrów obrony i finansów do podpisania umowy dotyczącej unijnego programu SAFE.
  • To odpowiedź na decyzję Karola Nawrockiego, który poinformował, że nie podpisze rządowej ustawy wdrażającej unijnego mechanizmu.
  • Uchwała w piątkowe popołudnie została opublikowana w Monitorze Polskim.
Uchwałę w sprawie programu Polska Zbrojna rząd przyjął na piątkowym, nadzwyczajnym posiedzeniu. Jest ona odpowiedzią na czwartkową decyzję prezydenta Karola Nawrockiego, który poinformował, że nie podpisze rządowej ustawy wdrażającej unijny mechanizm SAFE.

W piątek po południu uchwała Rady Ministrów została opublikowana w Monitorze Polskim. Dokument upoważnia ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego do reprezentowania polskiego rządu oraz podpisania w jego imieniu umowy i dokumentów dotyczących pożyczki SAFE, którą zaciągnie Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Ponadto w uchwale rząd deklaruje kontynuację działań na rzecz pozyskania środków finansowych także na wsparcie zadań realizowanych przez policję, straż graniczną, Służbę Ochrony Państwa oraz na rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej służącej zwiększeniu bezpieczeństwa państwa.

Spłata pożyczki - jak wynika z uchwały - nastąpi ze środków, które nie są wliczane do minimalnego limitu wydatków na obronność. Uchwała przewiduje też objęcie wykorzystania środków osłoną antykorupcyjną.

Czym jest Monitor Polski?

Monitor Polski to oficjalny dziennik urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej, w którym publikowane są różnego rodzaju akty prawne oraz dokumenty państwowe. Jego głównym zadaniem jest informowanie obywateli o decyzjach i działaniach organów państwowych, które nie wymagają ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

W Monitorze Polskim można znaleźć m.in. zarządzenia prezydenta, uchwały i zarządzenia Rady Ministrów, akty dotyczące powoływania i odwoływania urzędników państwowych, a także postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń. Publikowane są tam również inne dokumenty, których ogłoszenie przewidują przepisy prawa.

Monitor Polski jest wydawany przez premiera i dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji. Publikacja aktu w Monitorze Polskim często stanowi warunek jego wejścia w życie lub uzyskania skuteczności prawnej.

Dziennik ten pełni ważną rolę informacyjną i formalną w polskim systemie prawnym, zapewniając przejrzystość działań władz państwowych oraz dostęp do oficjalnych dokumentów dla wszystkich obywateli.

