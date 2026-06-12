"Pomimo kłód rzucanych pod nogi, pomimo czasem braku podpisu, nie ulegliśmy pokusie zatrzymania procesu modernizacji polskiej armii" - mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podczas uroczystości w Łasku. Szef MON wypomniał w ten sposób prezydentowi Karolowi Nawrockiemu weto do ustawy o SAFE.
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W 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku odbyła się ceremonia wcielenia do Sił Zbrojnych RP samolotów F-35, które w piątek uroczyście przeleciały nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem w ramach akcji "Powitanie z Polską". Trzy pierwsze maszyny dotarły do Polski pod koniec maja.
W wydarzeniu uczestniczyli prezydent Karol Nawrocki, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz przedstawiciele administracji Donalda Trumpa.