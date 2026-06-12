Umowa na modernizację stacji kolejowej Warszawa Wschodnia została dziś podpisana w czasie uroczystości z udziałem ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka i prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego. Jak informuje PKP, prace mają ruszyć w grudniu.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak (C), prezydent stolicy Rafał Trzaskowski (P) oraz prezes spółki PKP PLK Piotr Wyborski (L) na briefingu prasowym na peronie dworca Warszawa Wschodnia / Darek Delmanowicz / PAP

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Statystyki pokazują, że przez Warszawę Wschodnią w ciągu doby przejeżdża prawie 1000 pociągów. To sprawia, że stacja jest jednym z najważniejszych punktów transportowych w Polsce.

Umowa na modernizację stacji obejmuje prace o wartości ponad 3,6 mld złotych.

Jakie konkretnie prace zostaną wykonane? To m.in. modernizacja 7 peronów stacji Warszawa Wschodnia (chodzi m.in. o zadaszenie i ujednolicenie wysokości), budowa 14 wind i 7 par schodów ruchomych.

Jesteśmy świadkami początku kolejnej strategicznej inwestycji, z której korzystać będą nie tylko pasażerowie z całej Polski, ale również mieszkanki i mieszkańcy stolicy. Tym bardziej, że modernizacja obejmie nie tylko sam dworzec, ale również cały węzeł komunikacyjny i jego otoczenie. W ramach inwestycji powstanie wyczekiwany od lat tunel pod torami kolejowymi - pomiędzy Kijowską a Żupniczą - łączący Pragę Północ z Pragą Południe - wyliczał prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

W ramach inwestycji, na stacji Warszawa Stadion powstanie także nowy tunel pieszy łączący poziom antresoli stacji Metra Stadion Narodowy z peronami przystanku kolejowego. To powrót do pierwotnego zakresu inwestycji metra sprzed 15 lat - dodał.

W planach jest też m.in. przebudowa 7 wiaduktów, nowa estakada o długości 1600 m, 170 nowych rozjazdów i modernizacja 46 km torów.

Wizualizacja inwestycji prezentowana na briefingu prasowym na peronie dworca Warszawa Wschodnia / Radek Pietruszka / PAP

Prace na stacji Warszawa Wschodnia i przystanku Warszawa Stadion potrwają do końca 2029 roku.

PKP wyjaśnia, że prace na stacji Warszawa Wschodnia zostaną podzielone na dwa główne etapy w trosce o komfort podróżnych. Pierwszy to modernizacja peronów 1-4 wraz z układem dalekobieżnym. Drugim będzie modernizacja peronów 5-7 wraz z układem podmiejskim.