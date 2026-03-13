Kolejna odsłona sporu o unijny program SAFE. Po tym, jak prezydent zapowiedział, że zawetuje ustawę w tej sprawie, rząd na nadzwyczajnym posiedzeniu przyjął dziś uchwałę o programie Polska Zbrojna. Na obradach gabinetu Donalda Tuska pojawił się szef Kancelarii Prezydenta RP. Po wyjściu Zbigniew Bogucki ostro skrytykował uchwałę i stwierdził, że powinna być zbadana przez Trybunał Konstytucyjny.

Zbigniew Bogucki / Radek Pietruszka / PAP

Rząd przyjął uchwałę o programie Polska Zbrojna na nadzwyczajnym posiedzeniu, po zapowiedzi prezydenta o wecie ustawy dotyczącej unijnego programu SAFE.

W posiedzeniu wziął udział szef Kancelarii Prezydenta RP, Zbigniew Bogucki, który ostro skrytykował uchwałę i uznał ją za próbę obejścia prawa.

W piątek rano rząd zebrał się na nadzwyczajnym posiedzeniu. To reakcja na czwartkowe orędzie prezydenta. Karol Nawrocki przekazał, że zawetuje ustawę o programie SAFE. Przed dzisiejszym posiedzeniem rządu premier Donald Tusk zapowiedział, że jego gabinet przyjmie uchwałę, na podstawie której zostanie zrealizowany program Polska Zbrojna. Weto prezydenta nas nie zatrzyma - oświadczył.

Bogucki: To jest niedopuszczalne

W posiedzeniu rządu wziął udział szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki. Po wyjściu z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów stwierdził, że rząd przyjął uchwałę, która jego zdaniem dotyczyła de facto obejścia prawa. Bo tak to trzeba nazwać z uwagi na weto prezydenta - ocenił.

Rada Ministrów chce uchwałą tym razem realizować program SAFE. To jest w mojej ocenie niedopuszczalne, oczywiście to będzie jeszcze głęboko analizowane pod kątem konstytucyjnym - powiedział Bogucki.

Według niego, uchwała zawiera "normy o charakterze normatywnym, a jako taka powinna być zbadana przez Trybunał Konstytucyjny". Na koniec jest to decyzja prezydenta, ale po tym pierwszym zapoznaniu się z tą uchwałą mogę stwierdzić, że ona w istocie tak naprawdę powtarza te wszystkie błędy i wobec niej można wyprowadzić wszystkie zarzuty natury konstytucyjnej, a nawet wzmocnić te zarzuty, jakie były adresowane w kierunku ustawy dotyczącej SAFE - powiedział szef Kancelarii Prezydenta RP.

"Olbrzymie kwoty"

Jak podkreślił, "rząd próbuje uchwałą zaciągać zobowiązanie na kolejne 45 lat". To jest około 185 mld zł, które rząd swoją uchwałą, bez procesu legislacyjnego, bez zgody prezydenta chce zaciągnąć na barki przyszłych pokoleń - powiedział Bogucki.



Dodał, że spłata kosztów pożyczki to kolejnych około 180 mld zł. To są olbrzymie kwoty, konstytucja jasno mówi o tym, że potrzebny jest szczególny tryb, potrzebna jest kontrola parlamentarna, potrzebny jest podpis prezydenta - powiedział Bogucki. Ocenił, że premier "nie jest w stanie przeprowadzać procesu legislacyjnego zgodnie z polską konstytucja, polskim prawem, a także zgodnie z traktatami".



My nigdy nie oddaliśmy w ramach naszych porozumień, zawartych traktatów dot. UE kwestii armii, bezpieczeństwa pod decyzję innych organów. A przecież jest oczywiste, że w przypadku mechanizmu warunkowości - a więc takiego instrumentu o charakterze politycznym, a nie prawnym - będzie możliwość wpływania na decyzje podejmowane tutaj w Warszawie dotyczące polskiego bezpieczeństwa, polskiej armii, polskiego żołnierza i polskiej przyszłości - powiedział Bogucki.

"Na to nie ma zgody prezydenta"

I na to nie ma zgody prezydenta, ale także nie ma zgody konstytucji - dodał szef KPRP.



Bogucki po zakończeniu obrad powiedział dziennikarzom, że na posiedzeniu Rady Ministrów zaapelował w imieniu prezydenta do premiera i ministrów, by "wreszcie zajęli się ustawą, która jest lepsza". Odniósł się tak do propozycji prezydenta i prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego "polski SAFE 0 proc." i dotyczącego jej projektu ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych.



Tam są zdecydowanie lepsze warunki. Tam są możliwości skorzystania z naszych rezerw, nie w sposób bezpośredni, przy zachowaniu tych rezerw. Na pieniądzu opartym o polskie złoto, wypracowane przez Polaków, mądrze gospodarowane przez Narodowy Bank Polski. Dlaczego rząd tego nie chce robić? Nie wiem - powiedział szef KPRP.



Odnosząc się do przyjętej przez rząd uchwały Bogucki ocenił, że premier "chciałby mieć władzę absolutną" i "uchwałami rządu, a nie ustawami zgodnymi z konstytucją, rządzić".



Ja tylko mogę powtórzyć ten apel, który w imieniu pana prezydenta skierowałem do pana premiera i Rady Ministrów, żeby wreszcie zaczęli pracować nad ustawą dotyczącą powołania Polskiego Funduszu Inwestycji Obronnych, skorzystania z polskich możliwości, zgodnie z konstytucją, zgodnie z naszymi możliwościami - podkreślił.



Zawetowana ustawa zakładała stworzenie zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa, za pośrednictwem którego rząd będzie mógł korzystać z pieniędzy z SAFE - unijnego instrumentu niskooprocentowanych pożyczek na szybkie zwiększenie obronności państw UE.