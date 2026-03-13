Prezydenckie weto wobec ustawy wdrażającej unijny program SAFE wywołało prawdziwą polityczną burzę. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty stwierdził, że swoją decyzją prezydent zakomunikował brak zaufania do polskich wojskowych. „Tę decyzję będzie trzeba odkręcić” – podkreślił.

Włodzimierz Czarzasty / PAP/Marcin Obara / PAP/EPA

Prezydent Karol Nawrocki zdecydował się zawetować ustawę wdrażającą unijny program pożyczek na obronność SAFE. Pan prezydent Nawrocki zrobił źle. Co teraz z tym się będzie działo? Będzie trzeba tę decyzję odkręcić - powiedział marszałek Sejmu w rozmowie z dziennikarzami.

Marszałek podkreślił, że weto prezydenta oznacza nie tylko utratę miliardów złotych na infrastrukturę i obronę granic, ale także brak zaufania do polskich wojskowych. Zabrał bezpieczeństwo polskiej armii, ponieważ powiedział polskiej armii i kadrze dowódczej: "nie ufam wam" - ocenił Czarzasty.

Według marszałka, decyzja prezydenta uniemożliwi zwiększenie produkcji w wielu zakładach przemysłu zbrojeniowego w Polsce. Prezydent Nawrocki wczoraj zaingerował w życie wielu obywateli poprzez wstrzymanie zamówień dla dwóch tysięcy fabryk na Mazowszu, dwóch tysięcy fabryk na Górnym Śląsku - wyliczał Czarzasty. Dodał, że rząd i partie koalicyjne "muszą wdrożyć system odkręcenia tej decyzji prezydenta", by "12 tysięcy fabryk dostało pracę, a 90 proc. tych pieniędzy zostało wydanych w Polsce dla polskiego wojska".

Propozycja "SAFE 0 proc."

W tle politycznego sporu pojawia się także prezydencka propozycja "SAFE 0 proc.", która - jak podkreślił Czarzasty - jest "rzeczą wtórną". Marszałek zwrócił uwagę, że projekt zakłada finansowanie inwestycji obronnych z zysków Narodowego Banku Polskiego, ale - jak zaznaczył - "nie ma czego dzielić", bo NBP notuje straty. W związku z tym nie widzę zasadności ustawy, która ma w sposób szczególny dzielić zysk NBP. Bo po pierwsze zysku nie ma, a po drugie, jeżeli będzie, to wiadomo, jak on zostanie podzielony - tłumaczył.

W Pałacu Prezydenckim odbyło się już spotkanie prezydenta Nawrockiego, prezesa NBP Adama Glapińskiego, szefa KPRP Zbigniewa Boguckiego z premierem Donaldem Tuskiem i ministrami. Prezydencki projekt o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych trafił do Sejmu, ale jego przyszłość pozostaje niepewna.

Czarzasty uspokaja, że "nic się nie stanie, jeżeli poczekamy tydzień albo dwa z kolejnymi decyzjami", bo - jak zauważył - "według ustawy prezydenckiej rozmawiamy o pieniądzach, które się pojawią, uwaga: w styczniu przyszłego roku".