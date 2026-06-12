Już za tydzień Poznań zmieni się w europejską stolicę fantastyki. Pyrkon 2026 przyciągnie dziesiątki tysięcy fanów gier, książek i cosplayu z całego kontynentu. Aby ułatwić im dotarcie na to niezwykłe święto popkultury, PKP Intercity uruchomi aż 140 specjalnych połączeń. Na tory wyjadą m.in. pociągi o tak magicznych nazwach jak Czarodziej czy Galaktyka. Sprawdź, jak bez problemu dojechać na największy festiwal w tej części Europy.

PKP Intercity uruchamia dodatkowe połączenia na Pyrkon 2026 w Poznaniu / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Pyrkon 2026 odbędzie się 19-21 czerwca w Poznaniu - jeden z największych festiwali fantastyki w Europie!

PKP Intercity przygotowało aż 140 połączeń, w tym specjalne pociągi o fantastycznych nazwach: EIP Galaktyka, IC Portal, TLK Czarodziej i TLK Krasnolud.

Dogodne połączenia z największych polskich miast, m.in. co 2 godziny pociąg z Warszawy oraz szybkie Pendolino na trasie Warszawa-Poznań.

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W dniach 19-21 czerwca Poznań stanie się areną jednego z największych festiwali fantastyki w Europie. Aby sprostać rosnącemu zainteresowaniu i zapewnić komfortowy dojazd fanom fantastyki, PKP Intercity przygotowało około 140 połączeń dalekobieżnych do i ze stolicy Wielkopolski. Co więcej, przewoźnik uruchomił specjalne, tematyczne składy, których nazwy nawiązują do klimatu wydarzenia: EIP Galaktyka, IC Portal, TLK Czarodziej oraz TLK Krasnolud.

Dla podróżnych przewidziano również dogodne połączenia z największych polskich miast. Z Trójmiasta do Poznania kursować będzie 13 pociągów dziennie, z Wrocławia - 24, ze Szczecina - 16, z Bydgoszczy - 13, z Krakowa - 17, a z Katowic - 7. Pociągi z Warszawy będą odjeżdżać co dwie godziny, umożliwiając wygodny dojazd na festiwal i powrót do domu.

Tematyczne pociągi dla fanów fantastyki

W dniach 20 i 21 czerwca na trasie Warszawa - Szczecin - Warszawa przez Poznań kursować będzie Pendolino o nazwie EIP Galaktyka, gwarantując szybki i komfortowy przejazd. Z kolei od piątku do niedzieli, na trasie Warszawa - Poznań - Warszawa, podróżni będą mogli skorzystać z pociągu IC Portal. W niedzielę na trasie Gdynia - Wrocław - Gdynia przez Poznań pojedzie TLK Czarodziej, a relację Kraków - Poznań - Kraków obsłuży TLK Krasnolud.

Dodatkowo, 21 czerwca wydłużona zostanie trasa pociągu IC Starzyński, który pojedzie z Warszawy przez Poznań aż do Terespola, umożliwiając dogodne połączenie dla uczestników z wschodniej części kraju.

Pyrkon 2026 - trzy dni pełne magii, przygód i gwiazd

Pyrkon to wydarzenie, które co roku przyciąga dziesiątki tysięcy miłośników fantastyki z całej Polski i zagranicy. W 2025 roku festiwal odwiedziło ponad 66 tysięcy osób. Początki imprezy sięgają 1999 roku, a od tego czasu Pyrkon rozrósł się do jednej z największych tego typu imprez w Europie. Obecnie festiwal odbywa się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, zajmując kilkanaście pawilonów i oferując ponad 2000 wydarzeń w 20 strefach tematycznych.

W tym roku organizatorzy zapowiadają rekordową liczbę atrakcji i wyjątkowych gości. Na liście zaproszonych znalazła się amerykańska pisarka Maggie Stiefvater, szwedzki zespół metalowy Twilight Force, współzałożyciel studia Cubicle 7 Entertainment Dominic McDowall oraz brytyjski aktor Andrew Wincott.

Festiwalowy program to prawdziwa gratka dla każdego fana fantastyki. Uczestnicy mogą liczyć na prelekcje, warsztaty, konkursy, spotkania autorskie, pokazy cosplay, turnieje gier planszowych i komputerowych, a także specjalne strefy dla dzieci i miłośników LEGO. Ogromną popularnością cieszy się Strefa Wiosek Fantastycznych, gdzie można zanurzyć się w świat ulubionych książek, filmów i gier.

Nie zabraknie także bogatej oferty wystawców - na stoiskach będzie można kupić rękodzieło, gadżety z kultowych uniwersów, książki, gry oraz akcesoria cosplayowe.

Muzyka to ważny element Pyrkonu. W 2025 roku na trzech scenach odbyło się ponad 30 koncertów, a na tegorocznej edycji jedną z gwiazd będzie szwedzki zespół Twilight Force, znany z baśniowych inspiracji i widowiskowych występów na żywo. Organizatorzy zapowiadają, że wieczorne koncerty będą doskonałą okazją do integracji i wspólnej zabawy w fantastycznym klimacie.

Pyrkon 2026: Goście z całego świata

W ciągu 25 lat Pyrkon gościł już takie gwiazdy jak Bonnie Wright ("Harry Potter"), Mark Sheppard ("Supernatural", "Doctor Who"), Miranda Otto ("Władca Pierścieni") czy polscy twórcy: Jacek Dukaj, Michał Żebrowski i prof. Andrzej Dragan. W tym roku lista gości znów budzi ogromne emocje i zapowiada niezapomniane spotkania.