Komisja Europejska intensyfikuje prace nad umową pożyczkową z Polską w ramach unijnego programu SAFE - poinformował rzecznik KE Thomas Regnier. Wypłata środków może nastąpić już w kwietniu tego roku. "Czas jest najważniejszy, jesteśmy zobowiązani do niezwłocznego wdrożenia planu" - podkreślił.

Budynek siedziby Komisji Europejskiej / Shutterstock

Potrzebujemy Polski na pokładzie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Europy. Komisja jest w pełni zaangażowana w polski plan, z niecierpliwością oczekuje jego wdrożenia - przekazał rzecznik Komisji Europejskiej, który był pytany o skutki zapowiedzianego przez prezydenta Karola Nawrockiego weta wobec ustawy wdrażającej program finansowania obronności SAFE.

Polska jest największym beneficjentem programu SAFE, w wysokości 43,7 mld euro. To prawie jedna trzecia puli SAFE - przyznał Regnier. Jak podkreślił, Polska przedstawiła bardzo solidny i dobrze przygotowany plan, który został zatwierdzony w rekordowym czasie.

Jeśli chodzi o potencjalne dalsze kroki, o to, czy będą kolejne płatności, czy nie, nasze stanowisko jest jasne: czas jest najważniejszy i jesteśmy zdecydowani wdrożyć plan bezzwłocznie. Dlatego Komisja finalizuje obecnie umowę pożyczkową, aby móc ją podpisać z polskimi władzami i wypłacić zaliczkę już w kwietniu - powiedział Regnier.

Podczas briefingu w Brukseli przytoczono słowa premiera Donalda Tuska, który powiedział, że "jeżeli będzie weto (wobec programu), to na wojsko znajdziemy pieniądze, ale przez to weto nie będzie pieniędzy na ochronę granicy wschodniej, wsparcie straży granicznej, policji w jej zadaniach na rzecz bezpieczeństwa obywateli, na cyberbezpieczeństwo".

Rzecznik odparł, że Komisja Europejska zgadza się z tymi słowami. Zaznaczył też, że "Europa zdecydowanie nie zyska na braku zaangażowania Polski".

Mówiłem już, jak ważną rolę odgrywa Polska w ochronie naszego kontynentu jako całości. Mogę przywołać cztery nasze flagowe inicjatywy: Straż Wschodniej Flanki, inicjatywę obrony antydronowej, tarczę powietrzną czy tarczę kosmiczną. To podejście zbiorowe. Nie chodzi tu tylko o usługi wojskowe. To inkluzywne podejście. Oczywiście uwzględnia również aspekt cyberbezpieczeństwa. Więc tak, zdecydowanie potrzebujemy Polski na pokładzie. W pełni zgadzamy się również z tym, co powiedział pan Tusk - powiedział rzecznik