W Babicy pod Wadowicami wydano pozwolenie na budowę pierwszego w Polsce całorocznego, krytego stoku narciarskiego. Inwestycja, która już teraz budzi ogromne zainteresowanie, ma szansę stać się największym tego typu obiektem na świecie i przyciągnąć tysiące turystów z kraju i zagranicy.

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Wydano pozwolenie na budowę pierwszego w Polsce całorocznego, krytego stoku narciarskiego.

Kompleks powstanie na czterohektarowym terenie w Babicy pod Wadowicami.

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Wacław Prorok, przedsiębiorca z Ryczowa oraz strategiczny sponsor lokalnej drużyny piłkarskiej, otrzymał oficjalne pozwolenie na budowę imponującego kompleksu narciarskiego w Babicy pod Wadowicami. To pierwszy tego typu projekt w Polsce, który umożliwi miłośnikom sportów zimowych korzystanie z uroków jazdy na nartach i snowboardzie przez cały rok, niezależnie od pogody i temperatury.

Kompleks powstanie na czterohektarowym, zalesionym terenie pomiędzy ulicami Podlesie i Graniczną. Sama hala narciarska zajmie powierzchnię około 27 tysięcy metrów kwadratowych.

Oprócz głównego stoku, inwestycja obejmuje rozbudowaną infrastrukturę: restauracje, sklepy, wypożyczalnię sprzętu oraz strefę zabaw dla dzieci.

Obiekt będzie przystosowany do obsługi nawet 2 tysięcy osób jednocześnie, a dla zmotoryzowanych gości przewidziano aż 700 miejsc parkingowych.

Stok dłuższy niż w Dubaju

Jednym z najbardziej imponujących elementów projektu jest długość planowanego stoku - aż 650 metrów. To więcej niż w słynnym Ski Dubai, gdzie najdłuższa trasa mierzy 400 metrów. Jeśli inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z założeniami, w Babicy może powstać najdłuższy kryty stok narciarski na świecie.

W całej Europie funkcjonuje obecnie zaledwie 26 podobnych obiektów. Wejście Babicy do tego elitarnego grona oznaczać będzie nie tylko prestiż, ale także szansę na przyciągnięcie turystów z całego kontynentu.

Odpowiedź na zmiany klimatyczne i potrzeby narciarzy

Coraz cieplejsze zimy i niestabilne warunki pogodowe sprawiają, że utrzymanie naturalnych stoków narciarskich staje się coraz większym wyzwaniem. Kryta hala narciarska w Babicy to odpowiedź na te wyzwania - umożliwi uprawianie sportów zimowych przez cały rok, niezależnie od temperatury i opadów śniegu.

Realizacja tej inwestycji może diametralnie zmienić oblicze gminy Wadowice i okolicznych miejscowości. Całoroczny stok narciarski to nie tylko atrakcja dla turystów, ale także szansa na rozwój lokalnej gospodarki. Przewiduje się powstanie nowych miejsc pracy, rozbudowę infrastruktury oraz wzrost prestiżu regionu na mapie turystycznej Polski i Europy.

Inwestor na razie milczy

Wacław Prorok, pomysłodawca i inwestor projektu, na razie nie zdradza szczegółów dotyczących ostatecznego kształtu inwestycji ani terminu rozpoczęcia prac budowlanych.

Na razie nie wypowiadam się publicznie na temat inwestycji w Babicy. Najpóźniej za kilka miesięcy wszystko będzie jasne nie tylko odnośnie ostatecznego kształtu stoku, ale także i terminu rozpoczęcia prac - zapowiedział w rozmowie z "Gazetą Krakowską".