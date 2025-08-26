"To rodzice powinni decydować. Rodzice, a nie jakieś drag queen, nie jakieś takie coraz częściej pojawiające się w przestrzeni publicznej dziwadła" - tak posłanka PiS Agnieszka Wojciechowska van Heukelom mówiła w programie TVN24 o nowym przedmiocie - edukacja zdrowotna - który od 1 września wchodzi do programu szkół.
Od 1 września edukacja zdrowotna zastąpi wychowanie do życia w rodzinie. W tym roku będzie nieobowiązkowa - z zajęć można zrezygnować do 25 września.
Decyzja zapadła po protestach części społeczeństwa, w tym strony kościelnej, w trakcie kampanii prezydenckiej. Zmianę ogłosiła w RMF FM ministra edukacji Barbara Nowacka, argumentując, że "widząc napięcia" musi "ochronić szkołę przed awanturą polityczną".