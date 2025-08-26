Sprzeciw episkopatu

Za niezgodny z konstytucją nowy przedmiot uznała Konferencja Episkopatu Polski. Biskupi, powołując się na art. 48. i 53. Konstytucji RP, zaznaczyli, że "wychowanie seksualne zgodnie z konstytucją pozostaje w kompetencjach rodziców, a nie państwa". W maju KEP w liście do rodziców napisała, że "nie wolno Wam zgodzić się na systemową deprawację Waszych dzieci, która ma być prowadzona pod pretekstem tzw. edukacji zdrowotnej".

Temat ten powrócił w poniedziałek w programie TVN24 "Tak jest". Gośćmi byli posłanka PiS Agnieszka Wojciechowska van Heukelom i poseł Lewicy Piotr Kowal.

Zdaniem Kowala sformułowania zawarte w liście episkopatu są "skandaliczne". To są daleko idące kłamstwa - dodał. Dodał, że "pewnie część rodziców zastosuje się do tych nakazów".

"Pani naprawdę to powiedziała?"

Posłanka PiS Agnieszka Wojciechowska van Heukelom mówiła, że według niej sprawa jest oczywista. Zostawmy to rodzicom. Rodzice są tymi, którzy mają jednak prawo wychowywać swoje dzieci - dodała.

To rodzice powinni decydować. Rodzice, a nie jakieś drag queen, nie jakieś takie coraz częściej pojawiające się w przestrzeni publicznej dziwadła - powiedziała posłanka.

Słucham? Pani naprawdę to powiedziała? - zapytał prowadzący program Rafał Wojda. Naprawdę powiedziałam, że to są dziwadła. Słowo dziwadło w języku polskim oznacza kogoś, kto jakoś odbiega od normy - stwierdziła Wojciechowska van Heukelom.