"Jeżeli ktoś posługuje się symbolami banderowskimi - natychmiastowa deportacja" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Mateusz Morawiecki, odnosząc się do inicjatywy Karola Nawrockiego w sprawie zrównania symboli banderowskich z nazistowskimi i komunistycznymi. Były premier skomentował też zawetowanie przez głowę państwa ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Stwierdził, że niepracujący Ukraińcy nie powinni dostawać świadczenia 800 plus, ale zastosowałby pewien wyjątek.

Karol Nawrocki poinformował w poniedziałek , że podpisał pięć kolejnych ustaw, m.in. nowelizację Karty nauczyciela. Szef państwa polskiego ogłosił też, że zawetował trzy ustawy, w tym nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Swoją decyzję motywował m.in. tym, że świadczenie 800 plus powinni dostawać Ukraińcy, którzy pracują w Polsce.

Tę sprawę poruszono we wtorkowej Porannej rozmowie w RMF FM. Mateusz Morawiecki, pytany o szacunkowe koszty świadczenia 800 plus dla niepracujących w Polsce Ukraińców, odparł, że może to być "miliard do dwóch miliardów złotych". Zaznaczył jednak, że PiS, jako ugrupowanie opozycyjne, nie ma takich danych.

W czasach, kiedy byłem premierem, dzięki Ministerstwu Cyfryzacji (...) bardzo mocno poszła do przodu cyfryzacja państwa. Wszyscy znają mObywatela, e-skierowanie, e-zwolnienia, e-recepty, Internetowe Konto Pacjenta. Mówię o tym dlatego, że nie jest dzisiaj kłopotem, żeby obecnie rządzący skonstruowali szybko model do oceny tego, ilu to jest mniej więcej ludzi - zauważył, podkreślając, że potrzebna jest "twarda rejestracja" osób pochodzących z Ukrainy. Tłumaczył to tym, że są osoby, które nie mieszkają w Polsce, ale i tak pobierają świadczenia społeczne.

Ogólnie rzecz biorąc, gość Tomasza Terlikowskiego zgadza się, że niepracujący Ukraińcy nie powinni pobierać świadczenia 800 plus, ale jak sam przyznał - zrobiłby pewien wyjątek. Mowa np. o matkach wychowujących kilkoro dzieci, których mąż walczy w Ukrainie.

"Natychmiastowa deportacja"

Karol Nawrocki zapowiedział inicjatywę legislacyjną, która w Kodeksie karnym zrówna "symbol banderowski" z symbolami nazistowskimi i komunistycznymi. Mateusz Morawiecki uważa to za bardzo dobry pomysł, bo jak przyznał - to zbrodnia godna najwyższego potępienia.

Ten pomysł uświadomi naszym południowo-wschodnim sąsiadom, ale także wszystkim Polakom, czym była rzeź wołyńska - podkreślił. Autentycznie uważam, że będzie to krok we właściwym kierunku. Jest to coś, co podniesie świadomość, co to w ogóle oznacza - dodał.

Pytany, czy banderyzm można zrównać z nazizmem i komunizmem, były premier podkreślił, że rzeź wołyńska była "okrutnym ludobójstwem, ze szczególnym okrucieństwem". To coś absolutnie wyjątkowego mordować w taki sposób. (...) Ale w tym miejscu chcę zaznaczyć jedną rzecz - na tamtych ziemiach, na których ta straszna zbrodnia się odbywała, panowali wówczas również Niemcy - zaznaczył.

Absolutnie trzeba doprowadzić do tego, że jeżeli ktoś posługuje się symbolami banderowskimi - natychmiastowa deportacja. Jeżeli ktoś nie rozumie tego, czym była rzeź wołyńska, natychmiastowa deportacja - podsumował.

Gospodarz Porannej rozmowy w RMF FM poruszył również kwestię podnoszenia przez rząd podatków. Pytany, czy prezydent Karol Nawrocki powinien być wierny swojej zapowiedzi z kampanii wyborczej i wetować każde podniesienie danin, Mateusz Morawiecki podzielił się pewną refleksją.

Banki normalnie realizują zysk 12-13 mld (zł) rocznie. Zdarzył się jeden rok parę lat temu - 23 mld (zł). Wiecie państwo, jakie teraz są zyski banków? To jest ponad 40 mld złotych. To jest ewidentnie nadmiarowy zysk, wynikający z wysokiego oprocentowania kredytów, bardzo niskiego oprocentowania depozytów - powiedział.

Z tego względu były premier proponuje wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków banków. Ma dla rządzących radę: Zróbcie to tak, żeby do budżetu wpłynęły nie jakieś ochłapy z tego gigantycznego zasobu bankowego, tylko co najmniej dodatkowo 15-20 mld złotych. To jest realna pomoc, możecie pomóc kredytobiorcom, którzy są obciążani gigantycznymi ratami kredytowymi, możecie pomóc budżetowi państwa polskiego.

Wiceprezes PiS podkreślił, że banki nie mają prawa przerzucić kosztów na klientów; zauważył, że i premier Donald Tusk, i minister finansów mają narzędzia, by temu zapobiec.

Mateusz Morawiecki chciałby znów zostać premierem

Mateusz Morawiecki powiedział, że chciałby w przyszłości wrócić na stanowisko premiera. Dodał, że nie jest jego marzeniem zostanie prezesem PiS-u, bo dzisiaj "mamy pana prezesa, który konsoliduje naszą formację i prowadzi ku zwycięstwu".

Stwierdził, że nie zgadza się z Andrzejem Dudą, który zasugerował, iż Jarosław Kaczyński jest już za stary na politykę. Wiek nie ma znaczenia. Wiemy doskonale, że pan prezydent Donald Trump jest dużo starszy i świetnie sobie radzi - podkreślił gość Porannej rozmowy w RMF FM.

