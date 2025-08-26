Radosław Sikorski odniósł się do wpisu lidera Konfederacji Sławomira Mentzena. "Pomagając Ukrainie trzymamy armię Putina z dala od naszych granic, co jest w interesie, także finansowym, polskiego podatnika" - podkreślił szef MSZ.
To odpowiedź na wpis Sławomira Mentzena, który w poniedziałek na portalu X napisał, że "jeśli Ukraina chce mieć Starlinka, to niech sobie za niego zapłaci".
"Nie widzę powodu, żebyśmy my mieli za to płacić. Pieniądze polskich podatników powinny iść na potrzeby Polaków!" - zaznaczył Mentzen.
Radosław Sikorski we wtorek na portalu X napisał, że "pomagając Ukrainie trzymamy armię Putina z dala od naszych granic, co jest w interesie, także finansowym, polskiego podatnika". Jak dodał, polityka zagraniczna "jest trudniejsza niż tabliczka mnożenia".