​"Muszę ochronić polskie szkoły przed polityczną awanturą. Edukacja zdrowotna w roku szkolnym 2025 będzie nieobowiązkowa. Później zrobimy ewaluację" - powiedziała w Porannej rozmowie w RMF FM Barbara Nowacka. "Po roku o nowy przedmiot zostaną zapytani uczniowie i nauczyciele, a nie politycy. Być może wtedy zmienimy decyzję" - dodała minister edukacji narodowej.

Wideo youtube

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nowacka potwierdza: Edukacja zdrowotna w roku szkolnym 2025 będzie nieobowiązkowa

W Porannej rozmowie w RMF FM pojawił się temat nowego przedmiotu w szkole - edukacji zdrowotnej. Według wcześniejszych zapowiedzi MEN, miał to być przedmiot obowiązkowy, a teraz okazuje się, że niektórzy politycy z koalicji rządzącej - w tym Rafał Trzaskowski i Władysław Kosiniak-Kamysz - opowiadają się za tym, by był to jednak przedmiot dobrowolny.

Barbara Nowacka, która była gościem Tomasza Terlikowskiego, potwierdziła, że w następnym roku szkolnym edukacja zdrowotna będzie nieobowiązkowa.

Muszę ochronić polskie szkoły przed polityczną awanturą. Edukacja zdrowotna w roku szkolnym 2025 będzie nieobowiązkowa. Później zrobimy ewaluację - powiedziała w Porannej rozmowie w RMF FM minister edukacji narodowej.

Po roku o nowy przedmiot zostaną zapytani uczniowie i nauczyciele, a nie politycy. Być może wtedy zmienimy decyzję - dodała Barbara Nowacka.

Będę zachęcała wszystkich do wzięcia udziału w tych zajęciach. Potem bardzo poważnie porozmawiamy z nauczycielami, jak ten program się sprawdza. To nam pozwoli stwierdzić, w jakim kroku zmierzamy. Uważam, że ci, którzy protestowali przeciwko edukacji zdrowotnej - łącznie z kandydatem PiS panem Nawrockim - zrobili wielką krzywdę dzieciom i młodzieży. Protestują oni przeciwko rzeczom, których nie znają i nie rozumieją - podkreśliła Barbara Nowacka w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim.

Nowacka o zmianie w systemie oceniania nieobecności w szkołach

W czasie Porannej rozmowy w RMF FM, minister Barbara Nowacka zapowiedziała wprowadzenie ustawy o Rzeczniku Praw Uczniowskich, mającej na celu wsparcie uczniów w szkołach.

Ministerstwo planuje również zmiany w systemie oceniania obecności uczniów, dążąc do zwiększenia minimalnego progu obecności w szkole. No, to jest wielkie wyzwanie, które mają nauczyciele. Polska jest jedynym krajem, który dopuszcza 50 proc. wagarów. Mówimy o nieobecności, i zamierzamy to zmienić, zostawiając oczywiście kwestię usprawiedliwień. Tak jak dzisiaj, natomiast 50 proc. wagarów to jest absolutnie niedopuszczalne - mówiła Nowacka.

Wkrótce pojawi się pełne omówienie rozmowy.

Barbara Nowacka / Michał Dukaczewski / RMF FM

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

To właśnie Wy, słuchacze RMF FM i RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl jesteście dla nas najważniejsi.

Dlatego macie swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Zachęcamy Was do przesyłania pytań, które Tomasz Terlikowski zada swoim gościom w Waszym imieniu.

Pytania wystarczy przesłać na wskazany poniżej adres lub wpisując je w formatce. Zapraszamy!

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją, klikając pod tym adresem: >>>TUTAJ<<< . Możecie też wysłać maila na adres: fakty@rmf.fm.

Tomasz Terlikowski gospodarzem Porannej rozmowy w RMF FM

Wraz z 2025 rokiem nowym gospodarzem Porannej rozmowy w RMF FM jest Tomasz Terlikowski.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Tomasz Terlikowski związany jest z radiem RMF FM od 2021 roku. To dziennikarz, publicysta, felietonista i autor wielu książek. Do naszego zespołu dołączył jako gospodarz jednego z wydań Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Po roku został także prowadzącym codzienne pasmo w internetowym Radiu RMF24, gdzie od września 2024 r. był także gospodarzem Rozmowy o 7:00.

Przed nami gorący czas kampanii prezydenckiej. To oznacza, że wśród gości Tomasza Terlikowskiego dominować będą ludzie znani ze świata polityki, niezależnie od tego, z jakiego obozu pochodzą. Co ciekawe, w Porannej rozmowie w RMF FM padną pytania niekoniecznie dotyczące "twardej polityki".

Tomasz Terlikowski będzie zapraszał też ekspertów, którzy swoim komentarzem do aktualnej sytuacji w kraju i na świecie rozjaśnią słuchaczom RMF FM i RMF24 trudne zagadnienia z zakresu prawa, ekonomii, gospodarki czy polityki zagranicznej.