Interwencja policji zapobiegła poważnej konfrontacji pseudokibiców w pobliżu Strzelina (woj. dolnośląska). Wylegitymowano ponad 30 osób.

Policja zapobiegła ustawce pseudokibiców / Policja Dolnośląska /

W miniony weekend służby otrzymały zgłoszenie o kilkudziesięciu osobach i wielu samochodach, które pojawiły się na terenach pól uprawnych w pobliżu Strzelina. Według relacji świadka, pojazdy miały tablice rejestracyjne z różnych części Dolnego Śląska, a podróżujący nimi mężczyźni wyglądali na zorganizowaną grupę pseudokibiców.

Na miejsce wysłano policjantów kryminalnych oraz funkcjonariuszy wrocławskiego oddziału prewencji. Mundurowi potwierdzili, że w pobliżu Strzelina spotkali się pseudokibice klubów piłkarskich z Lubina, Świdnicy i Wałbrzycha. Widząc nadjeżdżające radiowozy, kilkudziesięciu z nich rozbiegło się po okolicznych polach.

Policjanci ustalili również, że kilkanaście minut później pobliską drogą wojewódzką nr 395 przemieszczali się pseudokibice antagonistycznie nastawionego klubu piłkarskiego.

Funkcjonariusze wylegitymowali ponad 30 mężczyzn ubranych w sportową odzież z logami klubów oraz wyposażonych w akcesoria takie jak ochraniacze na szczękę, bandaże, rękawice czy kominiarki. Kilkanaście pojazdów miało zamaskowane tablice rejestracyjne, co miało utrudnić ich identyfikację w przypadku ewentualnej napaści.

Mundurowi podkreślają, że wielu z legitymowanych mężczyzn było już wcześniej notowanych za przestępstwa chuligańskie i stadionowe. Wśród nich są osoby trenujące sporty walki.