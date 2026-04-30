Premier Donald Tusk mówił w czwartek w Sejmie, że dzięki wnioskowi opozycji o odwołanie ministry klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski oraz szefowej resortu zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy Polska zobaczy, że Koalicja 15 października nie da się podzielić. Dodał, że tak słabego uzasadnienia wniosku o wotum nieufności jeszcze nie widział. "Chcielibyście zamienić Sejm w taką wielką klatkę" - zwracał się do opozycji.

Donald Tusk / Albert Zawada / PAP

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

Sejm przeprowadził w czwartek debatę nad wnioskiem o odwołanie ministry klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski oraz szefowej resortu zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy.

Premier Donald Tusk porównał wystąpienia autorów wniosku, w szczególności posła PiS-u Janusza Kowalskiego, do freak fightów.

Obserwując to, co się dzieje w ławach PiS-u i Konfederacji od wielu miesięcy, mam nie tylko ja nieodparte wrażenie, że chcielibyście zamienić Sejm w taką wielką klatkę. Wy przypominacie taką wielką klatkę pełną freaków, bardzo agresywnych, skrajnie nieodpowiedzialnych, którzy politykę, życie publiczne zamieniają w nieustanne okładanie się pięściami - ocenił szef rządu.

Jak stwierdził, intencją opozycji jest zamienienie Polski w pole nieustannej walki i konfrontacji. Dodał, że tak słabego uzasadnienia dla wotum nieufności jeszcze w tej izbie nie słyszał. Podkreślił też, że ministra Hennig-Kloska poświęca gros swojej pracy na "sprzątanie politycznych i tych faktycznych śmieci" po 8 latach rządów PiS.



Donald Tusk: Koalicja 15 października nie da się podzielić

Premier podziękował opozycji, ponieważ - jak mówił - to właśnie dzięki politykom PiS i Konfederacji "Polska zobaczy, że Koalicja 15 października nie da się podzielić".

Zapewnił, że rząd "nie bawi się w walki szaleńców w klatce". Zwrócił się też do posła niezrzeszonego Łukasza Mejzy - wykluczonego w środę z klubu PiS. Zdejmij marynarkę chłopie, bo dziwnie wyglądasz w klatce w tej marynarce - powiedział Tusk. W ostatnim czasie w mediach Mejza przyznał, że rozważa udział w walce MMA jednej z federacji tzw. freak fightów.

Janusz Kowalski uderzył w rząd

Janusz Kowalski atakował z mównicy sejmowej rząd Donalda Tuska, zarzucając mu brak kompetencji i motywacje polityczne. W jego ocenie obecna większość to "koalicja strachu" i "koalicja stołków".

Chyba wał numer jeden rządu, system kaucyjny. To, co zrobiła Hennig-Kloska przez 2,5 roku z systemem kaucyjnym, to jest granda. Trzeba system natychmiast zlikwidować. Zrobiła pani z Polaków śmieciarzy. Chciałbym, żeby ten 15-latek, którego nazywała pani bohaterem, ponieważ zbiera śmieci, żeby on uczył się w domu i przygotowywał się do olimpiady matematycznej, a nie chodził i zbierał butelki - grzmiał z mównicy Janusz Kowalski.

Kowalski starł się również z Szymonem Hołownią, który prowadzi obrady w dniu głosowania nad wotum nieufności wobec ministry klimatu i środowiska. Niestety jest on ojcem chrzestnym kariery Pauliny Hennig-Kloski - powiedział z mównicy Kowalski. Wicemarszałek Sejmu odpowiedział zaraz po wystąpieniu posła PiS.

Ja przypominam, że był taki film o ojcu chrzestnym i radziłbym uważać na ojców chrzestnych - odpalił Hołownia.