​Minister klimatu Paulina Hennig-Kloska przyjęła zaproszenie na wtorkowe spotkanie z klubem parlamentarnym Polski 2050 - poinformowała szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jak dodała, rozmowa na posiedzeniu klubu dotyczy naprawy systemu kaucyjnego oraz programu Czyste Powietrze.

W czwartek w Sejmie ma odbyć się głosowanie w sprawie wniosku opozycji o wyrażenie wotum nieufności wobec minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski z klubu parlamentarnego Centrum. Z kolei we wtorek sejmowa komisja ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa negatywnie zaopiniowała wniosek.

Polska 2050 zagłosuje za odwołaniem Hennig-Kloski?

Niektórzy posłowie Polski 2050 - ugrupowania, które Hennig-Kloska niedawno opuściła wraz z częścią działaczy tworząc klub Centrum - nie wykluczyli głosowanie za jej odwołaniem. W związku z wątpliwościami wokół prac resortu klimatu, posłowie Polski 2050 zaprosili Hennig-Kloskę na posiedzenie klubu, które odbyło się w poniedziałek wieczorem. Szefowa MKiŚ nie pojawiła się jednak na spotkaniu. 

Tłumaczyła, że nie mogła w nim wziąć udziału "z uwagi na inne zobowiązania kalendarzowe".

Szefowa Polski 2050: Hennig-Kloska przyjęła nasze zaproszenie

We wtorek późnym wieczorem Pełczyńska-Nałęcz poinformowała na platformie X, że rozpoczęło się dodatkowe posiedzenie klubu parlamentarnego Polski 2050 z udziałem Hennig-Kloski. "Rozmawiamy o naprawie systemu kaucyjnego i Czystego Powietrza. Dziękuję Pani Minister za przyjęcie naszego zaproszenia" - napisała minister funduszy i polityki regionalnej.

Po posiedzeniu klubu poseł Polski 2050 Adam Gomoła przekazał, że spotkanie z Hennig-Kloską przebiegło w równie dobrej atmosferze, co wcześniejsze spotkanie z szefową MZ Jolantą Sobierańską-Grendą. Myślę, że usłyszeliśmy najważniejsze odpowiedzi na te tematy, które nas nurtują. Ja jestem bardzo optymistycznie nastawiony po tym spotkaniu  - powiedział. Gomoła ocenił, że koalicjanci powinni częściej rozmawiać w podobnym formacie na temat polaryzujących spraw bieżących. Mam wrażenie, że i pani minister Hennig-Kloska, i nasza strona wyszła z tego spotkania z wartością dodaną - podkreślił.

Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Hennig-Kloski wpłynął do Sejmu 27 marca br. Podpisało się pod nim ponad 80 posłów, przede wszystkim z Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji. Jego autorzy ocenili, że dotychczasowe działania kierownictwa resortu wskazują na "poważne braki kompetencyjne, liczne błędy w procesie legislacyjnym oraz decyzje podejmowane w sposób chaotyczny i pozbawiony odpowiedzialnej analizy skutków społecznych i gospodarczych".

Nie tylko Hennig-Kloska. Co dalej z ministrą zdrowia?

W czwartek Sejm ma zająć się również wnioskiem o odwołanie minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Opowiadają się za nim m.in. posłowie PiS, którzy krytykują działania resortu i wskazują na pogarszającą się sytuację w systemie ochrony zdrowia.  Szef klubu Polski 2050 Paweł Śliz przekazał PAP, że szefowa resortu zdrowia uczestniczyła w poniedziałkowym spotkaniu klubu i wyjaśniła wszelkie wątpliwości posłów. 

Odpowiedziała na wszystkie nasze pytania. Cieszę się, że do takiego spotkania doszło - dodał.

Sejm wyraża ministrowi wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów. Czwartkowe głosowania w Sejmie zaplanowane są na wczesne popołudnie. 

