Spośród posłów Polski 2050 tylko Bartosz Romowicz będzie głosował za odwołaniem Pauliny Hennig-Kloski z funkcji minister klimatu i środowiska - dowiedział się reporter RMF FM. Głosowanie już w czwartek.

  • Pozostali posłowie Polski 2050 mają poprzeć minister w głosowaniu nad wotum nieufności.
  • Politykom Polski 2050 zależało, by przed głosowaniem przeprowadzić rozmowę z minister o jej pracy.  
Hennig-Kloska może spać spokojnie?

Paulina Hennig-Kloska przyszła we wtorek późnym wieczorem na posiedzenie klubu parlamentarnego Polski 2050, podczas którego politycy rozmawiali z nią m.in. o naprawie systemu kaucyjnego i programie "Czyste Powietrze". 

Szefowa resortu klimatu przekonała swoich byłych kolegów z partii, żeby poparli ją w czwartkowym głosowaniu - informuje reporter RMF FM.

Na tym spotkaniu zależało przede wszystkim politykom Polski 2050, aby przed głosowaniem nad wnioskiem o wotum nieufności usiąść z minister klimatu i środowiska przy jednym stole i porozmawiać o jej pracy w tym resorcie. 

Dobre spotkanie i rozmowa na tematy, które jako klub chcieliśmy poruszyć. Koalicja polega na tym, że strony się szanują i ze sobą rozmawiają - powiedział naszemu dziennikarzowi Paweł Śliz, przewodniczący klubu Polski 2050. 

Wiceminister cyfryzacji z tej partii, Michał Gramatyka, napisał na portalu X, że spotkanie było wystarczająco merytoryczne, aby pani minister bronili nie tylko koleżanka i kolega z rządu. Z informacji naszego dziennikarza wynika, że tylko Bartosz Romowicz zagłosuje za odwołaniem Pauliny Hennig-Kloski, co zapowiadał już w RMF FM.

Wniosek o wotum nieufności dla Hennig-Kloski

Wniosek o odwołanie Hennig-Kloski trafił do Sejmu pod koniec marca, podpisało się pod nim ok. 100 posłów, głównie z Konfederacji oraz PiS. We wniosku minister zarzucono m.in. brak działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków unijnej polityki klimatycznej dla Polski, szczególnie w zakresie systemu ETS, chaos wokół programu "Czyste Powietrze", a także zaniedbania w przygotowaniu sektora energetycznego i drzewnego, jeśli chodzi o dostępność pelletu w sezonie grzewczym 2025/26, czy "sabotaż państwa" przez próbę oparcia suwerenności energetycznej na odnawialnych źródłach energii.

Sejm wyraża ministrowi wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów. Czwartkowe głosowania w Sejmie zaplanowane są na wczesne popołudnie.

