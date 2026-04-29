Spośród posłów Polski 2050 tylko Bartosz Romowicz będzie głosował za odwołaniem Pauliny Hennig-Kloski z funkcji minister klimatu i środowiska - dowiedział się reporter RMF FM. Głosowanie już w czwartek.

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska / Albert Zawada / PAP

Pozostali posłowie Polski 2050 mają poprzeć minister w głosowaniu nad wotum nieufności.

Politykom Polski 2050 zależało, by przed głosowaniem przeprowadzić rozmowę z minister o jej pracy.

Hennig-Kloska może spać spokojnie?

Paulina Hennig-Kloska przyszła we wtorek późnym wieczorem na posiedzenie klubu parlamentarnego Polski 2050, podczas którego politycy rozmawiali z nią m.in. o naprawie systemu kaucyjnego i programie "Czyste Powietrze".

Szefowa resortu klimatu przekonała swoich byłych kolegów z partii, żeby poparli ją w czwartkowym głosowaniu - informuje reporter RMF FM.

Na tym spotkaniu zależało przede wszystkim politykom Polski 2050, aby przed głosowaniem nad wnioskiem o wotum nieufności usiąść z minister klimatu i środowiska przy jednym stole i porozmawiać o jej pracy w tym resorcie.

Dobre spotkanie i rozmowa na tematy, które jako klub chcieliśmy poruszyć. Koalicja polega na tym, że strony się szanują i ze sobą rozmawiają - powiedział naszemu dziennikarzowi Paweł Śliz, przewodniczący klubu Polski 2050.

Wiceminister cyfryzacji z tej partii, Michał Gramatyka, napisał na portalu X, że spotkanie było wystarczająco merytoryczne, aby pani minister bronili nie tylko koleżanka i kolega z rządu. Z informacji naszego dziennikarza wynika, że tylko Bartosz Romowicz zagłosuje za odwołaniem Pauliny Hennig-Kloski, co zapowiadał już w RMF FM.