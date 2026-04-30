Odbiorcy na terenie 11 powiatów otrzymali w czwartek alert RCB dotyczący dużego zagrożenia pożarowego lasów. Chodzi o tereny w zachodniej Polsce.

"Uwaga! Duże zagrożenie pożarowe lasów. Zachowaj ostrożność i nie używaj ognia w lesie i jego sąsiedztwie." - komunikat o takiej treści rozesłało w czwartek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Ostrzeżenie otrzymali ludzie przebywający na terenie powiatów:

  • strzelecko-drezdeneckiego (woj. lubuskie)
  • choszczeńskiego (woj. zachodniopomorskie)
  • obornickiego i poznańskiego (woj. wielkopolskie)
  • milickiego, oleśnickiego, oławskiego, średzkiego, trzebnickiego, wołowskiego i wrocławskiego (woj. dolnośląskie).

Ostrzega również IMGW

Także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegł przed zagrożeniem pożarowym lasów. Wszystkiemu winny jest oczywiście niski poziom opadów.

"W większości kraju prognozujemy wysokie i bardzo wysokie zagrożenie pożarowe. Najtrudniejsza sytuacja występuje w pasie centralnym oraz na wschodzie Polski" - napisano we wpisie w serwisie X.

W przypadku zagrożenia pożarowego w lasach należy zachować szczególną ostrożność i bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów. Zabronione jest rozpalanie ognisk, używanie otwartego ognia oraz wyrzucanie niedopałków papierosów poza wyznaczonymi miejscami. W czasie suszy nawet niewielka iskra może doprowadzić do szybkiego rozprzestrzenienia się ognia. Przebywając w lesie, warto zwracać uwagę na komunikaty służb oraz oznaczenia dotyczące stopnia zagrożenia pożarowego. 

W przypadku zauważenia dymu lub ognia należy natychmiast powiadomić odpowiednie służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112, oraz oddalić się z zagrożonego terenu w bezpiecznym kierunku. Należy także stosować się do poleceń służb ratowniczych i nie utrudniać ich pracy, aby umożliwić szybkie i skuteczne opanowanie zagrożenia.

