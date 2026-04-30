Odbiorcy na terenie 11 powiatów otrzymali w czwartek alert RCB dotyczący dużego zagrożenia pożarowego lasów. Chodzi o tereny w zachodniej Polsce.
"Uwaga! Duże zagrożenie pożarowe lasów. Zachowaj ostrożność i nie używaj ognia w lesie i jego sąsiedztwie." - komunikat o takiej treści rozesłało w czwartek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
Ostrzeżenie otrzymali ludzie przebywający na terenie powiatów:
- strzelecko-drezdeneckiego (woj. lubuskie)
- choszczeńskiego (woj. zachodniopomorskie)
- obornickiego i poznańskiego (woj. wielkopolskie)
- milickiego, oleśnickiego, oławskiego, średzkiego, trzebnickiego, wołowskiego i wrocławskiego (woj. dolnośląskie).