"Z niepokojem obserwuję to, co robi Karol Nawrocki. Nie wykonuje swoich elementarnych obowiązków w kraju, a za to mu płacimy" - mówił w Radiu RMF24 europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Zarzucił też następcy Andrzeja Dudy, że "ma czas na spotkania z ludźmi Putina, a nie ma czasu dla polskich sędziów".

Szczerba o aferze na Węgrzech. "Okazują się posłuszni Moskwie"

Europoseł Michał Szczerba krytycznie ocenił wizytę prezydenta Karola Nawrockiego na Węgrzech.

Tutaj nie ma przypadków. 12 kwietnia odbywają się wybory na Węgrzech i Orban walczy o życie. Karol Nawrocki, który wcześniej odwoływał swoje wizyty po spotkaniach Orbana z Putinem, jedzie i pokazuje się z nim - to znaczy, że udziela mu wsparcia - przekonywał polityk Koalicji Obywatelskiej. Jak dodał, szef węgierskiego MSZ Peter Szijjarto miał według dziennika "The Washington Post" regularnie informować swojego rosyjskiego odpowiednika Siergieja Ławrowa o przebiegu poufnych rozmów podczas spotkań unijnych.



My w tym tygodniu w Parlamencie Europejskim w Brukseli mamy minisesję. Ten temat będzie poruszany - na ile wyeliminować członków rządu Orbana z różnych decyzji, kiedy są nieszczelni, okazują się posłuszni Moskwie - zapowiedział Szczerba.

Odnosząc się do zbliżających się wyborów na Węgrzech, Szczerba stwierdził: "Wszystko wskazuje na to, że jeżeli Orban i jego skorumpowana banda, największa kleptokracja europejska nie będzie próbowała oszukać, to po 12 kwietnia Peter Maqyar będzie premierem, a Zbigniew Ziobro i Romanowski wracają do kraju".

Co z nowymi sędziami TK? "Wyobrażam sobie różne możliwości"

W rozmowie pojawił się też temat zaprzysiężenia nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wciąż nie jest jasne, jaka będzie reakcja prezydenta na wybór dokonany przez Sejm.

Konstytucja nie wymaga ślubowania od sędziów, którzy są wybrani na członków Trybunału. Ono ma charakter wydarzenia, które podnosi pozycję sędziego Trybunału Konstytucyjnego - przekonywał w Radiu RMF24 Michał Szczerba. Wyobrażam sobie różne możliwości - dodał enigmatycznie.

Wyobrażam sobie sytuację taką, że ślubowanie odbierze marszałek Czarzasty i przekaże potwierdzenie przyjęcia tego ślubowania. Jest drugą osobą w państwie - sugerował gość Radia RMF24.

Polityk KO zarzucił Karolowi Nawrockiemu, że "ma czas na spotkania z ludźmi Orbana, z Orbanem bezpośrednio, czyli z ludźmi Putina, a nie ma czasu dla polskich sędziów".