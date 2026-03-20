Znamy przybliżony termin i wstępnie zaplanowany sposób zaprzysiężenia wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To tzw. "plan B", przygotowany przez koalicję rządzącą na sytuację, w której ślubowania sędziów nie będzie chciał przyjąć prezydent Karol Nawrocki. Wg nieoficjalnych ustaleń RMF FM, do ślubowania miałoby dojść na kilka dni przed Wielkanocą.

Siedziba Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie / Radek Pietruszka / PAP

Termin ślubowania

Według osób zaangażowanych w realizację "planu B", jego uruchomienie nie nastąpi jeszcze w najbliższym tygodniu, kiedy zbiera się Sejm. Najbardziej prawdopodobny i obowiązujący dziś wariant rozwoju wydarzeń mówi o przeprowadzeniu zaprzysiężenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego na początku kolejnego, przedświątecznego tygodnia.

To zbyt poważna sprawa, żeby się zanadto śpieszyć - mówią nieoficjalnie uczestnicy uzgodnień w tej sprawie.

Taki termin wyczerpuje zwyczajowy czas 2 tygodni czekania na otrzymanie od prezydenta zaproszeń do złożenia ślubowań. Jeśli Karol Nawrocki nie wyśle ich do przyszłego piątku, zaprzysiężenie ma być organizowane bez niego.

Tak ma wyglądać zaprzysiężenie nowych sędziów

Ustalona wstępnie wersja "planu B" przewiduje złożenie ślubowania przed marszałkiem Sejmu, w obecności zaproszonych gości, oczywiście włącznie z prezydentem, który jest ostatecznym adresatem uroczystej deklaracji sędziów. Planowana ceremonia nie odbędzie się jednak podczas posiedzenia Sejmu, żeby - jak mówią autorzy planu - zapewnić jej spokojny przebieg.

Wśród zaproszonych gości znajdą się zapewne także wicemarszałkowie tworzący Prezydium Sejmu (w którym nie ma przedstawiciela PiS), a być może także przedstawiciele Senatu.

Treść składanego przez wybranych przed tygodniem sędziów Trybunału ślubowania ma być przez nich wygłoszona i przy świadkach podpisana. Jeśli prezydent Karol Nawrocki nie skorzysta z zaproszenia i nie pojawi się na ceremonii - dokumenty z podpisaną przez sędziów rotą ślubowania mają mu być dostarczone w wersji pisemnej.

Najbardziej aktualny, ale nie ostateczny plan

Taki planowany przebieg wydarzeń opisują niezależnie od siebie (ale też tylko nieoficjalnie) osoby głęboko zaangażowane w realizację "planu B". To jego podstawowa, aktualna dziś wersja, wymagająca jednak jeszcze akceptacji liderów koalicji.

Jeśli nie zostanie zgłoszony plan, który byłby uznany za lepszy, trzeba będzie ustalić dokładny termin zaprzysiężenia, listę zaproszonych gości i szczegółowy przebieg wydarzeń.

Kim są wybrani przez Sejm nowi sędziowie TK?

Na nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybrani zostali:

sędzia, dotąd przewodniczący komisji kodyfikacyjnej ustroju sądownictwa i prokuratury przy resorcie sprawiedliwości Krystian Markiewicz;

dr hab. nauk prawnych, prof. w Instytucie Nauk Prawnych PAN Maciej Taborowski;

dr hab. nauk prawnych, prof. w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Marcin Dziurda;

sędzia, dotąd prezes Sądu Okręgowego w Opolu Anna Korwin-Piotrowska;

dr hab. prof. Uniwersytetu Śląskiego Dariusz Szostek,

adwokat dr Magdalena Bentkowska.

Wszyscy zostali zgłoszeni przez Prezydium Sejmu na sześć wakujących dotąd stanowisk w 15-osobowym TK.