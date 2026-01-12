Zbigniew Ziobro dostał azyl na Węgrzech. "Kto jest drugą osobą? To jest pytanie. Tutaj są różne wskazania (...)" - tak sprawę udzielenia azylu politycznego na Węgrzech dwóm Polakom skomentował w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Dariusz Joński. "Mam nadzieję, że zarówno pan Ziobro, jak i pan Romanowski, zostaną ukarani za to, co robili w czasie rządów PiS. Przypomnijmy: zarzuty są bardzo poważne. Dotyczą budowania zorganizowanej grupy przestępczej w samym budynku Ministerstwa Sprawiedliwości" - dodał europoseł Koalicji Obywatelskiej. "Nie wyobrażam sobie, żeby jeden kraj Unii Europejskiej przetrzymywał polityków, na których ciążą ogromne zarzuty" - dodał gość Radia RMF24.

Dariusz Joński / Mikołaj Poruszek / RMF FM

Ziobro i jego żona dostali azyl na Węgrzech. Czy rząd powinien publicznie oskarżyć Budapeszt o utrudnianie śledztwa?

"Poseł Zbigniew Ziobro uzyskał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech w związku z naruszeniami praw i wolności na terytorium Polski gwarantowanych prawem międzynarodowym" - poinformował na platformie X obrońca byłego ministra sprawiedliwości Bartosz Lewandowski.

Chwilę przed ogłoszeniem tej informacji do sprawy udzielenia azylu odniósł się w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Dariusz Joński, europoseł Koalicji Obywatelskiej.

Mam nadzieję, że - przy tych zarzutach, które są wobec Ziobro i jego decyzji o opuszczeniu kraju z wiadomych powodów - sąd uwzględni wniosek prokuratury o tymczasowy aresztm a następnie będzie Europejski Nakaz Aresztowania (...). Jeśli mamy do czynienia z Europejskim Nakazem Aresztowania, to jeśli jesteśmy tutaj w Europie, to on dotyczy wszystkich krajów Unii Europejskiej, więc myślę, że Unia Europejska zdecydowanie zareaguje w takiej sytuacji (...). Sprawa ukrywania polityków PiS na Węgrzech trafi na forum unijne - powiedział nasz gość.

Chcemy uruchomić komisję petycji i dlatego czekamy na decyzję sądu w sprawie pana Ziobry. Chcemy komisję petycji, która może wyjść z inicjatywą do Komisji Europejskiej, zobowiązując ją do podjęcia zdecydowanych działań wobec rządu węgierskiego. Swoją drogą trzymamy kciuki, bo tam już niedługo, w połowie kwietnia, odbędą się wybory, a więc można powiedzieć za niespełna trzy miesiące. Więc jeśli politykom PiS wydaje się, że to jest taki bezpieczny kraj... Mam nadzieję, mam nadzieję, że rząd Orbana upadnie w kwietniu. Tego życzę obywatelom Węgier - stwierdził Dariusz Joński.

Europoseł KO o umowie UE-Mercosur: Nie składamy broni

Dlaczego przegraliście w sprawie Mercosuru? - o to również m. in. gospodarz Rozmowy o 7 w Radiu RMF24, Tomasz Weryński, pytał swojego gościa.

Nie zgadzam się z tą opinią. Nasza dyplomacja była bardzo aktywna i była konsekwentna - odpowiedział polityk KO na zarzut fiaska strategii polskiego rządu ws. porozumienia handlowego między krajami UE i Mercosur.

Artykuł w trakcie aktualizacji.