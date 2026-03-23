Prezydent Karol Nawrocki w piątek weźmie udział w kongresie CPAC w Stanach Zjednoczonych - jednym z najważniejszych wydarzeń konserwatywnych na świecie. W planie wizyty znajduje się nie tylko wystąpienie dotyczące relacji polsko-amerykańskich, ale także wizyta w fabryce samolotów F-35. Czym jest CPAC i dlaczego tak przyciąga światową prawicę? Lista gości może szokować.

Karol Nawrocki poleci do Dallas w Teksasie na konferencję CPAC, aby wygłosić przemówienie o relacjach polsko-amerykańskich i odwiedzić fabrykę samolotów F-35.

Lista gości budzi kontrowersje - wśród mówców są synowie byłego prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro, Steve Bannon skazany za oszustwo, Jack Posobiec, a także ewangelicy twierdzący, że Donald Trump działa z woli Boga. Kto jeszcze się pojawi? O tym poniżej.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

CPAC - co to jest. Wyjaśniamy w prosty sposób

Karol Nawrocki leci do USA na CPAC (Conservative Political Action Conference) - to międzynarodowa konferencja polityczna skupiająca środowiska konserwatywne. Wydarzenie organizowane jest regularnie od 1973 roku i uchodzi za najważniejsze forum wymiany poglądów dla prawicy, głównie amerykańskiej, ale także coraz częściej międzynarodowej.

Można to porównać do wielkiego zjazdu polityków, aktywistów i komentatorów, którzy reprezentują konserwatywne wartości.

Dlaczego CPAC jest tak ważny?

Znaczenie CPAC wykracza daleko poza zwykłą konferencję. To miejsce, gdzie buduje się wpływy, nawiązuje kontakty i pokazuje swoją pozycję w świecie polityki. Udział w wydarzeniu często traktowany jest jako sygnał przynależności do globalnego obozu konserwatywnego.

Eksperci podkreślają, że obecność na CPAC to nie tylko deklaracja ideowa, ale również demonstracja siły politycznej i międzynarodowych relacji. To właśnie tam można zobaczyć, którzy politycy i środowiska mają realny wpływ na kierunek prawicy.

Karol Nawrocki na CPAC - jaki jest cel wizyty?

Podczas swojego wystąpienia prezydent Karol Nawrocki ma mówić o stanie relacji polsko-amerykańskich oraz ich historycznych fundamentach. W kontekście 250. rocznicy Deklaracji Niepodległości USA planowane jest również przypomnienie wspólnych bohaterów i wartości łączących oba kraje.

Wizyta w USA obejmie także sektor przemysłowy - prezydent odwiedzi fabrykę samolotów F-35, co wpisuje się w temat współpracy wojskowej między Polską a Stanami Zjednoczonymi.

Kto pojawi się na CPAC? Lista gości budzi emocje

Choć CPAC przyciąga wielu wpływowych polityków, tegoroczna edycja wzbudza kontrowersje. Wśród zaproszonych gości znajdują się zarówno znane postacie polityczne, jak i osoby budzące skrajne opinie, radykalni komentatorzy internetowi czy influencerzy polityczni.

Politycy europejscy i międzynarodowi:

Karol Nawrocki , prezydent Polski - jedyny prezydent obecny na konferencji, wystąpi z przemówieniem o relacjach polsko-amerykańskich.

, prezydent Polski - jedyny prezydent obecny na konferencji, wystąpi z przemówieniem o relacjach polsko-amerykańskich. Željka Cvijanović , była prezydent Republiki Serbskiej - wcześniej objęta sankcjami USA za podważanie porozumień pokojowych w Bośni i Hercegowinie i wprowadzanie niekonstytucyjnych ustaw; sankcje zniesiono w 2025 r.

, była prezydent Republiki Serbskiej - wcześniej objęta sankcjami USA za podważanie porozumień pokojowych w Bośni i Hercegowinie i wprowadzanie niekonstytucyjnych ustaw; sankcje zniesiono w 2025 r. Liz Truss, była premier Wielkiej Brytanii - najkrócej urzędująca premier w historii (44 dni), obecnie zajmuje się komercyjnym projektem luksusowej przestrzeni członkowskiej.

Kontrowersyjni politycy:

Synowie Jaira Bolsonaro - Flavio i Eduardo Bolsonaro. Jair Bolsonaro został skazany w 2025 r. na 27 lat więzienia za spisek w celu przeprowadzenia wojskowego zamachu stanu. Synowie angażują się w działania polityczne w USA i Brazylii; Eduardo przebywa w USA, by koordynować sankcje celne przeciwko Brazylii.

- Flavio i Eduardo Bolsonaro. Jair Bolsonaro został skazany w 2025 r. na 27 lat więzienia za spisek w celu przeprowadzenia wojskowego zamachu stanu. Synowie angażują się w działania polityczne w USA i Brazylii; Eduardo przebywa w USA, by koordynować sankcje celne przeciwko Brazylii. Reza Pahlavi , mieszkający w USA syn ostatniego szacha Iranu - przedstawiany jako "główny przywódca irańskiej opozycji w okresie przejściowym, po decydującej akcji militarnej Izraela i Stanów Zjednoczonych oraz śmierci Najwyższego Przywódcy Alego Chameneiego".

, mieszkający w USA syn ostatniego szacha Iranu - przedstawiany jako "główny przywódca irańskiej opozycji w okresie przejściowym, po decydującej akcji militarnej Izraela i Stanów Zjednoczonych oraz śmierci Najwyższego Przywódcy Alego Chameneiego". Miklós Szánthó, dyrektor węgierskiego Centrum Praw Podstawowych, think tank powiązany z partią Fidesz Viktora Orbána.

Kontrowersyjni mówcy z USA i świata:

Steve Bannon - były współpracownik Trumpa, w 2025 r. skazany za oszustwo (defraudacja środków zebranych na mur graniczny z Meksykiem).

- były współpracownik Trumpa, w 2025 r. skazany za oszustwo (defraudacja środków zebranych na mur graniczny z Meksykiem). Jack Posobiec - alt-prawicowy aktywista, teoretyk spiskowy, szerzył fake newsy (m.in. aferę #MacronLeaks), popierał atak na Kapitol, wpisany na listę ekstremistów przez Southern Poverty Law Center.

Ewangelicy i kaznodzieje:

Ché Ahn , pastor kościoła Harvest Rock Church - twierdzi, że Donald Trump jest wysłannikiem Boga.

, pastor kościoła Harvest Rock Church - twierdzi, że Donald Trump jest wysłannikiem Boga. Lance Wallnau, ewangelicki kaznodzieja - głosi, że Trump został wybrany przez Boga; autor książki "Kandydat bożego chaosu".

Inni kontrowersyjni goście:

Jay Aeba , przewodniczący Japońskiej Unii Konserwatywnej - wcześniej członek sekty Szczęśliwa Nauka, której guru twierdził, że jest wenusjańskim bogiem; współtwórca CPAC Japonia.

, przewodniczący Japońskiej Unii Konserwatywnej - wcześniej członek sekty Szczęśliwa Nauka, której guru twierdził, że jest wenusjańskim bogiem; współtwórca CPAC Japonia. Brandon Herrera, producent broni, youtuber - wcześniej publikował materiały uznawane za neonazistowskie, posiadał "Mein Kampf", wyśmiewał Holocaust; dziś aktywny w Partii Republikańskiej w Teksasie.

Konferencja CPAC 2026 połączy klasycznych konserwatystów, polityków międzynarodowych oraz skrajnych influencerów i radykalnych mówców. Wydarzenie jest areną ideową i polityczną, w której obecność - zwłaszcza europejskich liderów, jak Karol Nawrocki - oznacza dużą widoczność i wpływ na światową scenę prawicy.

CPAC - konserwatywna scena globalna

Dziś CPAC to nie tylko wydarzenie amerykańskie, ale globalna platforma dla środowisk prawicowych. Konferencje odbywają się również poza USA, a ich znaczenie w międzynarodowej polityce rośnie z roku na rok.

Dla jednych to przestrzeń debaty o wartościach i przyszłości świata, dla innych - miejsce kontrowersji i radykalnych poglądów. Niezależnie od ocen, CPAC pozostaje jednym z kluczowych wydarzeń politycznych, które przyciąga uwagę całego świata.