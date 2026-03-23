Prezydent Karol Nawrocki w piątek weźmie udział w kongresie CPAC w Stanach Zjednoczonych - jednym z najważniejszych wydarzeń konserwatywnych na świecie. W planie wizyty znajduje się nie tylko wystąpienie dotyczące relacji polsko-amerykańskich, ale także wizyta w fabryce samolotów F-35. Czym jest CPAC i dlaczego tak przyciąga światową prawicę? Lista gości może szokować.
- Karol Nawrocki poleci do Dallas w Teksasie na konferencję CPAC, aby wygłosić przemówienie o relacjach polsko-amerykańskich i odwiedzić fabrykę samolotów F-35.
- Lista gości budzi kontrowersje - wśród mówców są synowie byłego prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro, Steve Bannon skazany za oszustwo, Jack Posobiec, a także ewangelicy twierdzący, że Donald Trump działa z woli Boga. Kto jeszcze się pojawi? O tym poniżej.
Karol Nawrocki leci do USA na CPAC (Conservative Political Action Conference) - to międzynarodowa konferencja polityczna skupiająca środowiska konserwatywne. Wydarzenie organizowane jest regularnie od 1973 roku i uchodzi za najważniejsze forum wymiany poglądów dla prawicy, głównie amerykańskiej, ale także coraz częściej międzynarodowej.
Można to porównać do wielkiego zjazdu polityków, aktywistów i komentatorów, którzy reprezentują konserwatywne wartości.
Znaczenie CPAC wykracza daleko poza zwykłą konferencję. To miejsce, gdzie buduje się wpływy, nawiązuje kontakty i pokazuje swoją pozycję w świecie polityki. Udział w wydarzeniu często traktowany jest jako sygnał przynależności do globalnego obozu konserwatywnego.
Eksperci podkreślają, że obecność na CPAC to nie tylko deklaracja ideowa, ale również demonstracja siły politycznej i międzynarodowych relacji. To właśnie tam można zobaczyć, którzy politycy i środowiska mają realny wpływ na kierunek prawicy.
Podczas swojego wystąpienia prezydent Karol Nawrocki ma mówić o stanie relacji polsko-amerykańskich oraz ich historycznych fundamentach. W kontekście 250. rocznicy Deklaracji Niepodległości USA planowane jest również przypomnienie wspólnych bohaterów i wartości łączących oba kraje.
Wizyta w USA obejmie także sektor przemysłowy - prezydent odwiedzi fabrykę samolotów F-35, co wpisuje się w temat współpracy wojskowej między Polską a Stanami Zjednoczonymi.
Choć CPAC przyciąga wielu wpływowych polityków, tegoroczna edycja wzbudza kontrowersje. Wśród zaproszonych gości znajdują się zarówno znane postacie polityczne, jak i osoby budzące skrajne opinie, radykalni komentatorzy internetowi czy influencerzy polityczni.
Politycy europejscy i międzynarodowi:
- Karol Nawrocki, prezydent Polski - jedyny prezydent obecny na konferencji, wystąpi z przemówieniem o relacjach polsko-amerykańskich.
- Željka Cvijanović, była prezydent Republiki Serbskiej - wcześniej objęta sankcjami USA za podważanie porozumień pokojowych w Bośni i Hercegowinie i wprowadzanie niekonstytucyjnych ustaw; sankcje zniesiono w 2025 r.
- Liz Truss, była premier Wielkiej Brytanii - najkrócej urzędująca premier w historii (44 dni), obecnie zajmuje się komercyjnym projektem luksusowej przestrzeni członkowskiej.
Kontrowersyjni politycy:
- Synowie Jaira Bolsonaro - Flavio i Eduardo Bolsonaro. Jair Bolsonaro został skazany w 2025 r. na 27 lat więzienia za spisek w celu przeprowadzenia wojskowego zamachu stanu. Synowie angażują się w działania polityczne w USA i Brazylii; Eduardo przebywa w USA, by koordynować sankcje celne przeciwko Brazylii.
- Reza Pahlavi, mieszkający w USA syn ostatniego szacha Iranu - przedstawiany jako "główny przywódca irańskiej opozycji w okresie przejściowym, po decydującej akcji militarnej Izraela i Stanów Zjednoczonych oraz śmierci Najwyższego Przywódcy Alego Chameneiego".
- Miklós Szánthó, dyrektor węgierskiego Centrum Praw Podstawowych, think tank powiązany z partią Fidesz Viktora Orbána.
Kontrowersyjni mówcy z USA i świata:
- Steve Bannon - były współpracownik Trumpa, w 2025 r. skazany za oszustwo (defraudacja środków zebranych na mur graniczny z Meksykiem).
- Jack Posobiec - alt-prawicowy aktywista, teoretyk spiskowy, szerzył fake newsy (m.in. aferę #MacronLeaks), popierał atak na Kapitol, wpisany na listę ekstremistów przez Southern Poverty Law Center.
Ewangelicy i kaznodzieje:
- Ché Ahn, pastor kościoła Harvest Rock Church - twierdzi, że Donald Trump jest wysłannikiem Boga.
- Lance Wallnau, ewangelicki kaznodzieja - głosi, że Trump został wybrany przez Boga; autor książki "Kandydat bożego chaosu".
Inni kontrowersyjni goście:
- Jay Aeba, przewodniczący Japońskiej Unii Konserwatywnej - wcześniej członek sekty Szczęśliwa Nauka, której guru twierdził, że jest wenusjańskim bogiem; współtwórca CPAC Japonia.
- Brandon Herrera, producent broni, youtuber - wcześniej publikował materiały uznawane za neonazistowskie, posiadał "Mein Kampf", wyśmiewał Holocaust; dziś aktywny w Partii Republikańskiej w Teksasie.
Konferencja CPAC 2026 połączy klasycznych konserwatystów, polityków międzynarodowych oraz skrajnych influencerów i radykalnych mówców. Wydarzenie jest areną ideową i polityczną, w której obecność - zwłaszcza europejskich liderów, jak Karol Nawrocki - oznacza dużą widoczność i wpływ na światową scenę prawicy.
Dziś CPAC to nie tylko wydarzenie amerykańskie, ale globalna platforma dla środowisk prawicowych. Konferencje odbywają się również poza USA, a ich znaczenie w międzynarodowej polityce rośnie z roku na rok.
Dla jednych to przestrzeń debaty o wartościach i przyszłości świata, dla innych - miejsce kontrowersji i radykalnych poglądów. Niezależnie od ocen, CPAC pozostaje jednym z kluczowych wydarzeń politycznych, które przyciąga uwagę całego świata.