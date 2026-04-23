Banki muszą ograniczyć pobieranie odsetek od kredytów konsumenckich i pożyczek ratalnych. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał właśnie kluczowe orzeczenie.

TSUE orzekł, że banki nie mają prawa naliczać odsetek od dodatkowych kosztów kredytu (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok dotyczący kredytów konsumenckich na wniosek polskiego sądu.

TSUE orzekł, że banki nie mogą naliczać odsetek od dodatkowych kosztów kredytu, takich jak składki ubezpieczeniowe czy inne opłaty.

Chcesz wiedzieć więcej o wydarzeniach w kraju i na świecie? Wejdź na rmf24.pl.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał ważny wyrok dotyczący kredytów konsumenckich. W odpowiedzi na pytania polskiego sądu TSUE orzekł, że banki nie mają prawa naliczać odsetek od dodatkowych kosztów kredytu, takich jak składki ubezpieczeniowe czy inne opłaty związane z kredytem.

Sprawa, która trafiła do Luksemburga, dotyczyła konsumenta z Polski. Bank, z którym zawarł on umowę kredytową, naliczał odsetki nie tylko od wypłaconej kwoty kredytu, ale także od składki ubezpieczeniowej. Klient nie zgodził się z takim rozwiązaniem i postanowił walczyć o swoje prawa przed sądem. Sąd Rejonowy we Włodawie skierował do TSUE pytania prejudycjalne, by wyjaśnić, czy takie praktyki są zgodne z unijnym prawem.

TSUE nie miał wątpliwości

Trybunał nie miał wątpliwości - naliczanie odsetek od dodatkowych kosztów kredytu jest niezgodne z dyrektywą dotyczącą nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. Jak podkreślili sędziowie, "całkowita kwota kredytu" nie może obejmować żadnych środków przeznaczonych na pokrycie zobowiązań uzgodnionych w ramach umowy, takich jak ubezpieczenie czy inne opłaty, które konsument musi uiścić. Oprocentowanie powinno być naliczane wyłącznie od kwoty faktycznie wypłaconej klientowi.

TSUE zaznaczył również, że bank nie może stosować umownej stopy oprocentowania do kwot, które nie zostały faktycznie przekazane konsumentowi, a jedynie przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z kredytem.

Jednocześnie Trybunał zauważył, że brak możliwości naliczania odsetek od dodatkowych kosztów nie oznacza, że banki nie mogą pobierać takich opłat. Kredytodawca może je uwzględnić w inny sposób, na przykład poprzez wyższe oprocentowanie kredytu.