Premier i szef Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk rozwiązał struktury Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce – podaje Onet. Z ustaleń portalu wynika, że ma być to kara za przegrane w Krakowie referendum. Mieszkańcy w głosowaniu odwołali prezydenta stolicy Małopolski Aleksandra Miszalskiego.

Zmiany mają być efektem głosowania, które przegrał były szef KO w Małopolsce

Te informacje oznaczają, że Aleksander Miszalski nie jest już szefem małopolskich struktur KO. Andrzej Stankiewicz wskazuje, że regionem będzie rządziła komisarz, na którą premier wyznaczył Dorotę Niedzielę. Wicemarszałkini Sejmu ma budować partyjne struktury od nowa.

Miszalski stracił więc nie tylko funkcję prezydenta Krakowa, szefa KO w Małopolsce, ale także miejsce w zarządzie krajowym Koalicji Obywatelskiej.

Prezydent Krakowa odwołany

W niedzielę 24 maja w Krakowie odbyło się referendum, w wyniku którego odwołano Miszalskiego. Za jego odwołaniem zagłosowało 171 581 osób (97,93 proc.), a przeciwko - 3 631 (2,07 proc.). Procentowo frekwencja wyniosła 29,99 proc. przy progu ważności 26,98 proc.

Kto chce zostać prezydentem Krakowa?

Gdyby to nie było na poważnie, to by nie było ogłoszenia, że chcę wystartować - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM były szef NIK Marian Banaś.

Piotr Bartosz, jeden z liderów Konfederacji w Krakowie poinformował, że kandydatem partii Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka będzie Bartosz Bocheńczak. Polska 2050 zdecyduje o swoim kandydacie na prezydenta Krakowa w najbliższych dniach. Faworytem ma być szef klubu parlamentarnego Paweł Śliz.

Walczący od lat o bycie prezydentem Krakowa Łukasz Gibała jeszcze nie ogłosił swojej decyzji w sprawie nadchodzących wyborów. Jego start jest jednak niemal pewny. Mówi się także o byłym prezydencie Polski Andrzeju Dudzie. Start zapowiedziała Marianna Schreiber, influencerka i zawodniczka walk typu freak fight, która stwierdziła, że chce uczynić Kraków "polskim i normalnym".

Rzeczniczka klubu KO Dorota Łoboda powiedziała, że KO niebawem ogłosi swojego kandydata. Reporter RMF FM Kacper Wróblewski dowiedział się, że nie ma mowy, aby koalicja 15 października wystawiła wspólnego kandydata. PiS - ustami Przemysława Czarnka - twierdzi na razie, że "wszystkie kierunki są otwarte". Włodzimierz Czarzasty informował, że Nowa Lewica również wystawi swojego kandydata lub kandydatkę.