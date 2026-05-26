"Gdyby to nie było na poważnie, to by nie było ogłoszenia, że chcę wystartować" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM były szef NIK Marian Banaś, mając na myśli wyścig o prezydenturę w Krakowie po referendum, którego pokłosiem jest odwołanie Aleksandra Miszalskiego. "Chcę, by soboty i niedziele były wolne od opłat za parkowanie. Wycofam zakaz wjeżdżania diesli do centrum miasta. Trzeba się zastanowić nad kształtem metra, potrzeba lepszych ekspertyz. Trzeba się przyjrzeć budżetowi" - zapowiedział nasz gość, dodając: "Liczę na zwycięstwo". Zapowiedział też, jak chce zapewnić większą dostępność mieszkań.

Marian Banaś gościem Porannej rozmowy w RMF FM / Marcin Suchmiel / RMF FM

Skąd decyzja Mariana Banasia o kandydowaniu na włodarza Krakowa?

Chcę kandydować, by zmieniać rzeczywistość na lepsze. To, co się dzieje w Krakowie i w Polsce wymaga zdecydowanych działań ludzi, którzy są kreatywni, uczciwi. Którzy chcą, by to państwo było praworządne i przestrzegało reguł funkcjonowania - twierdzi Marian Banaś.

Dałem przykład - będąc bezpartyjnym ministrem w PiS-ie i później jako prezes Najwyższej Izby Kontroli - że potrafiłem skutecznie dbać o grosz publiczny. Mało tego, przez swoją działalność i reformę służb skarbowych oraz celnych sprawiłem, że do budżetu wpłynęło ponad 300 miliardów dodatkowych pieniędzy. Później - jako szef NIK - sprawdzałem wydatki i okazało się, że mieliśmy do czynienia z patologicznym systemem wydawania tych pieniędzy - powiedział Marian Banaś.

Gospodarz Porannej rozmowy w RMF FM Tomasz Terlikowski przypomniał, że prokuratura postawiła Marianowi Banasiowi zarzuty.

To nagonka polityczna. Sprawa jest otwarta, jest w toku. Nie zapominajmy, że cały czas ludzie od Ziobry i Kamińskiego funkcjonują i w służbach, i w prokuraturze. No i widzimy, jaki problem ma obecny minister sprawiedliwości. Niestety tak jest w prawie, że nie można z marszu od tak odwołać prokuratora, kiedy o tym decyduje m.in. prezydent RP, który ma pewne układy z PiS-em. Mamy więc sytuację trudną - stwierdził nasz gość.

Kto wspiera byłego prezesa NIK?

Nazwiska pojawią się wkrótce. Wspierają mnie ludzie, którzy nie są związani z żadnym środowiskiem. Wspierają mnie krakowskie środowiska intelektualne, przedsiębiorcy, aktorzy, lekarze, dużo młodzieży, ludzie kreatywni. Z polityki nikt, bo my jesteśmy poza polityką - powiedział Banaś.

Mamy w Polsce i w Krakowie duży nepotyzm. Dobrze wiemy, że stanowiska są obsadzane przez ludzi, którzy są związani partyjnie z rządzącymi. To partyjność związana z nepotyzmem (…). W Krakowie mamy 8 miliardów zadłużenia (...) - stwierdził nasz gość.

Obywatele mają szansę wybrać człowieka, który nie jest powiązany z żadną partią i daje gwarancję, że będzie ich słuchał. Ich, a nie liderów partyjnych - zapowiedział kandydat na kandydata na prezydenta stolicy Małopolski.

Metro, Strefa Płatnego Parkowania, tramwaj na Azory i nie tylko

"Z czego opłaci pan kampanię i z czego chce pan ją sfinansować?" - o to zapytał Mariana Banasia jeden z naszych Słuchaczy.

W tej chwili nie ma jeszcze żadnego budżetu, ale potencjalnie jest dużo możliwości. Kiedy zostanie oficjalnie utworzony sztab i komitet honorowy, to pieniądze się znajdą - powiedział były prezes NIK.

Drugie pytanie brzmiało, czy Marian Banaś przywróci poprzednie opłaty Strefy Płatnego Parkowania.

To był jeden z wielkich błędów pana prezydenta (Aleksandra Miszalskiego - przyp. red.), że wprowadzono dodatkowe, większe opłaty. Natychmiast doprowadzę do tego, że soboty i niedziele będą wolne od opłat. Obywatele mają prawo do tego, żeby wjeżdżać w dni wolne, spotykać się z rodzinami i zwiedzać piękny Kraków - zapowiedział nasz gość.

Również jeśli chodzi o samochody - to także była pewnego rodzaju manipulacja, dlatego że większość ludzi posiada diesle. One spełniają warunki, jeśli chodzi o czystość powietrza, więc tu nie chodzi o żadne czyste powietrze, tylko o pieniądze (…). Gdzie tu uczciwość, gdzie tu mamy jakąś logikę? Chodziło o pieniądze i obciążenie obywateli. Wycofam zakaz wjeżdżania diesli do Krakowa i zniosę opłaty - dodał. Marian Banaś zapowiedział też, że będzie konsultował wszystkie decyzje z mieszkańcami.

To niekoniecznie musi być metro. Można zrobić tak, jak w Japonii, Meksyku czy USA, że część jest nad ziemią, a część jest pod ziemią – w miarę oszczędnie i funkcjonalnie. Jest to sprawa otwarta - powiedział Marian Banaś.

Nasz inny Słuchacz pytał, kiedy powstanie linia tramwajowa na Azory. Najpierw trzeba się przyjrzeć budżetowi, zadłużeniu miasta i zrobić wszystko, żeby zredukować wydatki, a nie zaciągać kolejne pożyczki - powiedział nasz gość. Tomasz Terlikowski przypomniał, że ta linia ma dofinansowanie z Unii Europejskiej i że do 2029 roku trzeba ją oddać. Zrobimy wszystko, żeby to miało miejsce - powiedział Marian Banaś.

Jeden z najważniejszych problemów to zakaz wjazdów diesla. Kolejny problem, to problem mieszkań. Jest masa ludzi, którzy nie mają do nich dostępu. Tymczasem wynajmujemy wiele budynków. Jest znaczna liczba pustostanów, które nie są remontowane - stwierdził kandydat na fotel włodarza Krakowa. Marian Banaś powiedział także, że nie jest zwolennikiem zakazu najmu krótkoterminowego w Krakowie.

Z kim - swoim zdaniem - zmierzy się Banaś?

Łukasz Gibała to będzie już czwarty raz, jak będzie kandydował. No, zobaczymy, czy znajdzie poparcie. PiS… Gdyby mieli dobrego kandydata, który nie miałby sobie nic do zarzucenia, to już by go ogłosili - powiedział Marian Banaś.

Jakie nazwiska są w grze?

Piotr Bartosz, jeden z liderów Konfederacji w Krakowie poinformował, że kandydatem partii Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka będzie Bartosz Bocheńczak . W najbliższych dniach Polska 2050 zdecyduje o swoim kandydacie na prezydenta Krakowa. Faworytem ma być szef klubu parlamentarnego Paweł Śliz .

Walczący od lat o bycie prezydentem Krakowa Łukasz Gibała jeszcze nie ogłosił swojej decyzji w sprawie nadchodzących wyborów. Jego start jest jednak pewny. Mówi się także o byłym prezydencie Polski Andrzeju Dudzie. Start zapowiedziała Marianna Schreiber, influencerka i zawodniczka walk typu freak fight, która stwiedzi, że chce uczynić Kraków "polskim i normalnym".

Rzeczniczka klubu KO Dorota Łoboda powiedziała wczoraj, że KO niebawem ogłosi swojego kandydata . Reporter RMF FM Kacper Wróblewski dowiedział się, że nie ma mowy, aby koalicja 15 października wystawiła wspólnego kandydata. PiS - ustami Przemysława Czarnka - twierdzi na razie, że "wszystkie kierunki są otwarte", co podgrzewa spekulacje, jakoby PiS i Konfederacja miały wystawić wspólnego kandydata, aby "przetestować" w Krakowie pakt senacki. Włodzimierz Czarzasty informował wczoraj, że Nowa Lewica również wystawi swojego kandydata lub kandydatkę na urząd prezydenta miasta Krakowa.

