Aż 80 rekinów zostało wyrzuconych na brzeg w okolicach Koksijde na belgijskim wybrzeżu Morza Północnego. Badacze podejrzewają, że zwierzęta mogły trafić jako przyłów do sieci rybackich (chodzi o przypadkowe schwytanie podczas połowu). Według badaczy, zjawisko to może się nasilać w najbliższych latach.

Masowa śmierć rekinów na brzegu w Belgii. Naukowcy: „To może być dopiero początek"

Pierwsze martwe zwierzęta zauważono w czwartek na plaży w Koksijde. To rekiny z gatunku mustel gwiaździsty, zwanego czasem żarłaczem gwiaździstym.

Lokalne służby ochrony środowiska, poinformowały, że w piątek zebrano 26 osobników, w sobotę 17, a w niedzielę kolejnych 37. Rekiny były różnej wielkości.

Ustalają przyczynę śmierci rekinów

Część zwierząt została przekazana do badań, które mają ustalić dokładną przyczynę śmierci. Według wstępnych ustaleń rekiny nie miały śladów ugryzień i wyglądały na zdrowe, ale stwierdzono u nich obrażenia wewnętrzne.

Według biologów morskich z Instytutu Nauk Przyrodniczych, przyczyną może być sztorm, który zdezorientował ryby i wyrzucił je na brzeg. Naukowcy nie wykluczają jednak, że wpływ na zjawisko mają także zmiany klimatyczne i działalność człowieka, w tym intensywne połowy i zanieczyszczenie wód.

To zjawisko może się powtarzać, a nawet nasilać w przyszłości - ostrzega badaczka cytowana przez 7sur7.be. Jej zdaniem, liczba wyrzucanych na brzeg rekinów może wzrosnąć, jeśli nie zostaną podjęte działania ochronne.

Specjaliści apelują o dokładne monitorowanie sytuacji i badania przyczyn masowego wyrzucania rekinów na brzeg. Podkreślają, że podobne incydenty mogą być sygnałem alarmowym dotyczącym kondycji ekosystemu Morza Północnego.

Mustel gwiaździsty (łac. Mustelus asterias) to gatunek rekina z rodziny triakowatych (Triakidae), występujący głównie we wschodnim Atlantyku - od południowej Norwegii, przez Morze Północne, aż po północno-zachodnią Afrykę, a także w zachodniej części Morza Śródziemnego.

Nie stanowi zagrożenia dla człowieka. Jest poławiany gospodarczo, głównie jako przyłów, a jego mięso trafia na rynek spożywczy.