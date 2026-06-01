Dramatyczny apel polskich rolników do Ursuli von der Leyen. 30 polskich organizacji rolniczych napisało list do szefowej KE: "Bez bezpieczeństwa żywnościowego nie będzie bezpieczeństwa europejskiego". Chodzi o sprzeciw wobec cięć na rolnictwo w przyszłym budżecie UE na lata 2028-2034.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

30 polskich organizacji rolniczych napisało list do szefowej KE.

Sprzeciwiają się oni cięciom na rolnictwo w przyszłym budżecie UE.

Rolnicy odrzucają też pomysł centralnego sterowania funduszami z Brukseli.

Bądź na bieżąco! Wejdź na RMF24.pl.

"Fundament odporności Europy na kryzysy". Apel polskich rolników do szefowej KE

List jest mocnym poparciem grupy 16 krajów, "Przyjaciół Polityki Spójności", z Polską, Hiszpanią i Włochami na czele, które tydzień temu sprzeciwiły się cięciom i domagały się zwiększenia środków na rolnictwo i regiony oraz zachowania pełnej kontroli państw nad ich wydatkowaniem.

Jak informowała korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon, zapoczątkowało to bitwę o miliardy euro dla polskich regionów i rolników w przyszłym budżecie UE.

Polskie organizacje rolnicze podkreślają, że w dobie kryzysów bezpieczeństwo żywnościowe ma strategiczne znaczenie dla Unii, a redukcja środków na rolnictwo - przy jednoczesnym wzroście całego budżetu UE - jest politycznie niezrozumiała.

"Ostatnie lata pokazały wyraźnie, że silne i stabilne rolnictwo nie jest kosztem, lecz fundamentem odporności Europy na kryzysy, wojny, zakłócenia handlu międzynarodowego oraz presję inflacyjną" - można przeczytać w dokumencie.

Sprzeciw rolników wobec modelu "pieniądze za reformy"

Przypomnijmy, że propozycja Brukseli zakłada cięcia o blisko 100 miliardów euro w porównaniu z obecnym unijnym budżetem. Ponadto rolnicy odrzucają pomysły centralnego sterowania funduszami z Brukseli. KE chce w nowym budżecie zastosować ten sam model co przy KPO, czyli "pieniądze za reformy". Chce skończyć z czekami wysyłanymi do państw, nie mając pewności, że pójdą z nimi realne reformy.

System ten oznacza jednak odebranie regionom wpływów. "Nadmierna centralizacja decyzji osłabi skuteczność polityk unijnych i ograniczy możliwość reagowania na rzeczywiste potrzeby rolników" - ostrzegają polscy rolnicy.

Polski sektor rolny chce ponadto utrzymania korzystnych reguł współfinansowania i prefinansowania z brukselskich funduszy. Sygnatariusze listu podkreślają, że "europejskie rolnictwo potrzebuje przewidywalności, a nie ciągłej niepewności związanej ze zmianami zasad i ograniczaniem środków".