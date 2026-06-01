Iran ogłosił wstrzymanie wszelkich rozmów i wymiany komunikatów z USA w proteście przeciwko działaniom Izraela w Libanie i Gazie - podaje irańska agencja Tasnim. Teheran zapowiada możliwość zamknięcia strategicznych cieśnin i grozi otwarciem nowych frontów, jeśli agresja będzie kontynuowana.

Iran zrywa rozmowy z USA. „Nie będzie negocjacji przy agresji w Libanie"

Według informacji podanych przez agencję Tasnim, Iran zdecydował się na zawieszenie wszelkich rozmów i wymiany dyplomatycznej z USA za pośrednictwem mediatorów.

Decyzja ta jest odpowiedzią na - jak określają to irańskie władze - "zbrodnie syjonistycznego reżimu" w Libanie oraz złamanie warunków zawieszenia broni. Teheran domaga się natychmiastowego zaprzestania izraelskich operacji wojskowych w Gazie i Libanie oraz całkowitego wycofania się Izraela z okupowanych terenów w Libanie.

Iran i tzw. Front Oporu zapowiedzieli, że w odpowiedzi na działania Izraela rozważają całkowite zamknięcie cieśniny Ormuz oraz innych dróg morskich, w tym cieśniny Bab al-Mandab, prowadzącej do Morza Czerwonego. Blokada tych szlaków mogłaby dodatkowo zakłócić światowy handel morski i transport ropy naftowej.

W komunikacie cytowanym przez Tasnim mowa jest także o "otwarciu nowych frontów", w celu "ukarania reżimu syjonistycznego i jego sojuszników".

Dzisiejsze informacje o eskalacji napięcia natychmiast wpłynęły na rynki finansowe - ceny ropy wzrosły, a kontrakty terminowe na S&P 500 odnotowały spadki. Wzrosło także zainteresowanie dolarem amerykańskim. Sytuacja jest dynamiczna, a inwestorzy obawiają się dalszego pogorszenia sytuacji na Bliskim Wschodzie.