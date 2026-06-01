"Dzięki procedurze in vitro urodziło się 15 tys. obywatelek i obywateli" - powiedział na spotkaniu z okazji drugiej rocznicy przywrócenia refundowania in vitro premier Donald Tusk. Dodał, że państwu zależy na tym, aby dzieci rodziło się jak najwięcej. "Już 40 tys. par jest objętych programem in vitro. Zwiększamy też finansowanie na realizację programu z 500 mln na 600 mln zł rocznie" - poinformowała minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.

2. urodziny rządowego programu in vitro - premier Donald Tusk, KPRM, Warszawa, 1 czerwca 2026 / Marcin Obara / PAP

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Cierpiące na niepłodność pary od 1 czerwca 2024 roku mogą korzystać z państwowej refundacji leczenia metodą in vitro. Program Ministerstwa Zdrowia powstał na mocy uchwalonej pod koniec 2023 roku ustawy przewidującej, że rocznie na refundację in vitro państwo przeznaczać będzie co najmniej 500 mln zł. Ma potrwać do 31 grudnia 2028 roku.

Dzisiaj - w Dniu Dziecka - premier Donald Tusk powiedział, że "każda cena jest warta zapłacenia za szczęście rodziców".



Prawie 15 tys. dzieci przyszło na świat dzięki programowi in vitro

Premier Tusk ocenił w poniedziałek 1 czerwca, że to "jest jeden z najpiękniejszych Dni Dziecka". Dzień dziecka z dziećmi, które były upragnionym skarbem dla was wszystkich - powiedział szef rządu, zwracając się do rodziców dzieci poczętych z in vitro.

Dodał, że państwu bardzo zależy na tym, żeby dzieci urodziło się jak najwięcej i żeby miały jak najlepszą opiekę.

To jest 15 tys. młodych obywatelek i młodych obywateli, którzy urodzili się dzięki tej procedurze, dzięki in vitro. W czasie, kiedy rodzicielstwo nie jest aż tak modne jakbyśmy chcieli, kiedy mamy do czynienia z kryzysem demograficznym i w Polsce i na świecie - to jest wielka rzecz, że mamy 15 tys. więcej skarbów - mówił.

Jolanta Sobierańska-Grenda: Zwiększamy finansowanie

Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda poinformowała, że programem in vitro objętych jest już 40 tys. par. Zwiększamy też finansowanie na realizację programu z 500 mln na 600 mln zł rocznie - oświadczyła.