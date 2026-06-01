Wręczenie aktu mianowania przez Prezydenta RP zaplanowano na wtorek w Pałacu Prezydenckim. Gen. Nowak oficjalnie przejmie obowiązki jednego z trzech najważniejszych dowódców w Wojsku Polskim.

Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych odpowiada za bieżące dowodzenie m.in. siłami ochraniającymi wschodnią granicę, polską przestrzeń powietrzną, operacjami na Bałtyku oraz polskimi kontyngentami za granicą. To stanowisko ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa państwa i realizacji zadań operacyjnych Wojska Polskiego.

Co z gen. Kliszem?

Jak podaje Onet, obecny Dowódca Operacyjny gen. Maciej Klisz ma w lipcu przejść do struktur NATO i objąć funkcję szefa sztabu w dowództwie JFC Brunssum w Holandii. To jedno z trzech głównych dowództw operacyjnych Sojuszu, odpowiedzialne m.in. za planowanie i prowadzenie operacji obronnych na wschodniej flance NATO, działania w rejonie Morza Bałtyckiego oraz wdrażanie planów związanych z pasem granicznym przy Białorusi i Rosji.

Stanowisko, które obejmie gen. Klisz, jest najwyższą funkcją w strukturach NATO, jaką dotąd powierzono polskiemu oficerowi. Według oficjalnych źródeł, rosnąca liczba funkcji dla Polaków w NATO wiąże się z narastającym zagrożeniem na wschodniej flance Sojuszu i większą odpowiedzialnością Europy za własne bezpieczeństwo.

Wyjazd gen. Klisza do NATO oznacza konieczność obsadzenia jednego z trzech najważniejszych stanowisk w polskiej armii. O nowym Dowódcy Operacyjnym zdecydował po konsultacjach z premierem i ministrem obrony.