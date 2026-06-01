Prezydent Karol Nawrocki podpisał postanowienie o mianowaniu gen. dyw. pil. Ireneusza Nowaka na stanowisko Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Uroczystość wręczenia aktu mianowania odbędzie się we wtorek w Pałacu Prezydenckim.
- Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl
Jak poinformował szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki, z dniem 2 czerwca 2026 roku generał dywizji pilota Ireneusz Nowak obejmie stanowisko Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Dotychczas funkcję tę pełnił gen. Maciej Klisz, który sprawował ją od 2023 roku.