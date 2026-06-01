BBC podaje, że w centrum Palm Springs w Kalifornii padł nowy rekord Guinnessa dla największego zgromadzenia osób przebranych za Marilyn Monroe. Zagorzali fani odtwarzali jej kultowy strój - białą sukienkę, w której wystąpiła w filmie "Słomiany wdowiec" w 1955 roku. Wszystko dlatego, że dzisiaj, 1 czerwca, przypada 100. rocznica urodzin Marilyn Monroe, która naprawdę nazywała się Norma Jeane Mortenson.

1 czerwca 2026 przypada 100. rocznica urodzin jednej z największych legend Hollywood

100. rocznica urodzin Marilyn Monroe

"Sobowtóry" Marilyn Monroe zgromadziły w Kalifornii, aby uczcić jej setne urodziny - podaje BBC. Zagorzali fani przebrali się w jej najbardziej charakterystyczny i zapamiętany strój - białą sukienkę. Na głowach mają peruki w kolorze platynowego blondu, tak charakterystycznego dla aktorki i modelki, która urodziła się 1 czerwca 1926 roku, a odeszła w wieku 36 lat, 4 sierpnia 1962 roku.

Tym samym padł nowy rekord Guinnessa dla największego zgromadzenia osób przebranych za Marilyn Monroe. Poprzedni rekord - wynoszący 254 osoby - został ustanowiony w Australii w 2020 roku.

Rzeczy osobiste Marilyn Monroe trafią pod młotek

Z okazji setnych urodzin artystki dom aukcyjny Heritage Auctions wystawi w czerwcu na aukcję kolekcję jej osobistych pamiątek. Wśród nich są motywujące notatki, które Marilyn pisała sama do siebie - pierwszy raz ujrzą światło dzienne - rękopisy jej wierszy, namalowane przez nią akwarele, ubrania i inne rzeczy osobiste.

Smutny, osobisty list Marilyn Monroe do Pauli Strasberg z około 1960 roku wystawiony na aukcji "100 lat Marilyn", zdj. z 27 maja 2026 / East News

Wypisany przez Marilyn Monroe czek z 1948 roku wystawiony na aukcji "100 lat Marilyn", zdj. z 27 maja 2026 / FREDERIC J. BROWN/AFP/East News / East News

Marilyn Monroe, a tak naprawdę Norma Jeane Mortenson, zagrała w 29 filmach fabularych oraz w dwóch nieukończonych produkcjach. Najsłynniejsze to "Skłóceni z życiem", "Pół żartem, pół serio", "Mężczyźni wolą blondynki", "Słomiany wdowiec", "Rzeka bez powrotu" czy "Na krawędzi".

Cierpiała z tego powodu, że większość reżyserów postrzegała ją przez pryzmat kobiecego ciała i obsadzała w rolach - jej zdaniem - infantylnych. Filmem, który udowodnił jej wielki talent dramatyczny był "Przystanek autobusowy" z 1956 roku.

