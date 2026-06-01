W obliczu rosnącej epidemii otyłości, która dotyka już np. ponad 40 proc. dorosłych Amerykanów i przyczynia się między innymi do wzrostu zachorowań na choroby serca, eksperci American Heart Association podkreślają, że regularna aktywność fizyczna powinna być nieodłącznym elementem każdej strategii leczenia nadwagi i otyłości. W najnowszym stanowisku, opublikowanym w prestiżowym czasopiśmie "Circulation" wskazują, że korzyści z ruchu wykraczają daleko poza samą utratę kilogramów.

W swych najnowszych wytycznych amerykańscy kardiolodzy podkreślają, że regularne ćwiczenia poprawiają ciśnienie krwi, wrażliwość na insulinę, kontrolę poziomu cholesterolu oraz wydolność krążeniowo-oddechową u osób z nadwagą i otyłością, niezależnie od tego, czy towarzyszy temu spadek masy ciała, czy nie. Oznacza to, że nawet jeśli waga nie spada znacząco, organizm i tak czerpie z aktywności fizycznej ogromne korzyści zdrowotne.

Eksperci podkreślają, że aktywność fizyczna powinna być traktowana jako kluczowy składnik leczenia otyłości, także w połączeniu z farmakoterapią czy leczeniem chirurgicznym. Ćwiczenia nie tylko wspierają proces odchudzania, ale również pomagają utrzymać osiągnięte efekty i poprawiają ogólną kondycję organizmu.

Zgodnie z zaleceniami, dorośli powinni poświęcać na umiarkowaną aktywność fizyczną co najmniej 150 minut tygodniowo, w przypadku bardziej intensywnych ćwiczeń - co najmniej 75 minut. Dla maksymalnych korzyści zdrowotnych warto połączyć trening tlenowy z ćwiczeniami wzmacniającymi mięśnie przynajmniej dwa razy w tygodniu.

Jednak, jak wynika z badań, sama aktywność fizyczna rzadko prowadzi do utraty więcej niż 5 proc. masy ciała, chyba że ćwiczenia są bardzo intensywne i trwają ponad 225-420 minut tygodniowo. Mimo to, nawet umiarkowana redukcja masy ciała, rzędu 3-5 proc. przynosi zauważalne korzyści zdrowotne.

Utrzymanie niższej masy ciała jest często większym wyzwaniem niż sama utrata kilogramów. Badania wskazują, że osoby, którym udaje się utrzymać wagę po odchudzaniu, zwykle ćwiczą znacznie więcej niż wynosi minimalna rekomendacja, nawet 200-300 minut tygodniowo. Jednak nawet jeśli nie jesteśmy w stanie osiągnąć takiego poziomu aktywności, każdy ruch jest lepszy niż żaden.

Co istotne, wiele korzyści zdrowotnych uzyskanych dzięki utracie wagi może zostać utraconych w przypadku ponownego przybrania na wadze. Regularne ćwiczenia pomagają nie tylko utrzymać osiągnięte efekty, ale także chronią serce i układ metaboliczny, nawet jeśli waga nieco wzrośnie.