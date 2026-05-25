Nie ma mowy, aby koalicja 15 października wystawiła wspólnego kandydata na prezydenta Krakowa - dowiedział się reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej posłanka Dorota Łoboda twierdzi jednak, że jej ugrupowanie ma już plan na nadchodzące wybory.

Miszalski musi oddać stery Krakowa

Miejska Komisja ds. Referendum poinformowała oficjalnie, że Aleksander Miszalski musi pożegnać się ze stanowiskiem . Niedzielne referendum w sprawie jego odwołania jest ważne, gdyż frekwencja wyniosła 29,99 proc. Referendum w sprawie odwołania Rady Miasta Krakowa jest nieważne. W tym głosowaniu frekwencja wynosiła 29,97 procent. Próg ważności dla referendum dotyczącego prezydenta wynosił około 27 procent, a dla rady miasta - 30,6 procent.

Jeszcze głosy komentarzy nie ucichły, a już ruszyła giełda nazwisk potencjalnych następców Aleksandra Miszalskiego. Swoją kandydaturę oficjalnie ogłosił już Marian Banaś . Piotr Bartosz, jeden z liderów Konfederacji w Krakowie ogłosił natomiast, że kandydatem partii Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka będzie Bartosz Bocheńczak . W patowej sytuacji zdaje się być Koalicja Obywatelska, której kandydatem był właśnie Miszalski.



Jak dowiedział się reporter RMF FM Kacper Wróblewski, nie ma mowy, aby koalicja 15 października wystawiła wspólnego kandydata na prezydenta Krakowa. Rzeczniczka klubu KO Dorota Łoboda zapewnia jednak, że ugrupowanie Donalda Tuska ma konkretny plan na nadchodzące wybory, które muszą się odbyć w ciągu 90 dni. Niebawem z pewnością ogłosimy, kto będzie naszą kandydatką lub kandydatem - powiedziała RMF FM Dorota Łoboda.