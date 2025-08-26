Już wszystko jasne. Rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał na konferencji prasowej, że premier Donald Tusk weźmie udział w środę w zwołanej przez prezydenta Karola Nawrockiego Radzie Gabinetowej. Jak dodał, szef rządu zabierze głos w pierwszej części spotkania, otwartej dla mediów. Rada Gabinetowa rozpocznie się o godz. 9.

/ Paweł Supernak, Leszek Szymański / PAP

Prezydent Karol Nawrocki zwołał Radę Gabinetową na środę, 27 sierpnia, na godz. 9.00.

Kancelaria prezydenta podała, że wśród tematów obrad będzie m.in. omówienie planowanych przez rząd działań mających na celu ochronę polskiego rolnictwa i polskiej produkcji rolnej przed konsekwencjami napływu produktów rolnych spoza Unii Europejskiej, w szczególności w kontekście umowy handlowej UE–Mercosur oraz porozumienia handlowego pomiędzy UE i Ukrainą dotyczącego produktów rolnych i żywności.

Rzecznik rządu: Premier weźmie udział

Rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał na wtorkowej konferencji prasowej, że premier Tusk wraz z rządem będzie uczestniczył w zwołanej przez prezydenta Radzie Gabinetowej.

Jesteśmy w roboczym kontakcie, mówię o kancelarii premiera, z kancelarią prezydenta - dodał rzecznik rządu. Podkreślił, że w poniedziałek prezydencka kancelaria dopytywała, czy premier w tej pierwszej części rady, otwartej dla mediów, będzie zabierał głos.

Potwierdziliśmy. Także zgodnie z wieloletnią tradycją, która obowiązywała zawsze na posiedzeniach Rady Gabinetowej, głos zawsze zabiera w tej części pierwszej, otwartej dla mediów, pan prezydent. My też potwierdziliśmy, że pan premier, prezes Rady Ministrów, też zabierze głos zgodnie z tradycją. I dalej będzie już prowadzony porządek obrad Rady Gabinetowej - powiedział Szłapka.

Na pytanie, czy premier i ministrowie idą na tę radę z własną agendą, czy są jakieś kwestie, które chcą poruszyć lub załatwić, rzecznik rządu odparł, że Rada Gabinetowa jest konkretną formułą zapisaną w konstytucji, która nie podejmuje decyzji. Jest zwoływana w szczególnych wypadkach. I jest po prostu posiedzeniem (...) Rady Ministrów w danym przypadku pod przewodnictwem prezydenta - zaznaczył Szłapka.

Dodał, że ministrowie są przygotowani na to spotkanie.

"Nawrocki na spotkaniu z Trumpem przedstawi stanowisko rządu"

3 września Karol Nawrocki spotka się w Waszyngtonie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Będzie to pierwsza wizyta zagraniczna polskiego prezydenta.

Szłapka we wtorek na konferencji prasowej był też pytany, czy na spotkaniu prezydentów, Nawrocki zaprezentuje stanowisko rządu. Odpowiedział, że w tej sprawie "nie ma żadnych wątpliwości". Według niego "konstytucyjnie stanowisko przygotowuje rząd i w ramach tego stanowiska pan prezydent się porusza". Podkreślił, że w tej kwestii "nie ma żadnego pola do dyskusji".

Dopytywany, czy przed tą wizytą planowane jest spotkanie prezydenta z wicepremierem, ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim, odpowiedział, że do takiego spotkania dojdzie - z całą pewnością. Chociażby w środę - powiedział rzecznik, nawiązując do planowanej na środę Rady Gabinetowej. A czy dojdzie do kolejnych spotkań, to będziemy na bieżąco informować - dodał.

Kiedy zwoływana jest Rada Gabinetowa?

Art. 141 Konstytucji mówi o tym, że w sprawach szczególnej wagi prezydent może zwołać Radę Gabinetową.

Radę Gabinetową tworzy Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem prezydenta. Zgodnie z art. 141 Radzie Gabinetowej nie przysługują kompetencje Rady Ministrów.