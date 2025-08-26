Jak donosi korespondent RMF FM w USA Paweł Żuchowski, prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką udadzą się do Nowego Jorku, gdzie w dniach 21-24 września wezmą udział w debacie generalnej Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wizyta głowy państwa to nie tylko udział w prestiżowym wydarzeniu dyplomatycznym, ale także okazja do spotkań z przedstawicielami Polonii Amerykańskiej i realizacji osobnego programu przez pierwszą damę.

Karol i Marta Nawroccy / Adam Burakowski / East News

W drugiej połowie września oczy całego świata zwrócą się na Nowy Jork, gdzie odbędzie się coroczna debata generalna Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Wśród światowych przywódców nie zabraknie prezydenta Karola Nawrockiego, który będzie reprezentował Polskę podczas tego kluczowego wydarzenia. Wizyta w Stanach Zjednoczonych to dla polskiej delegacji nie tylko możliwość zabrania głosu w najważniejszych kwestiach globalnych, ale także szansa na umocnienie pozycji Polski na arenie międzynarodowej.

Program wizyty prezydenta

Podczas pobytu w Nowym Jorku prezydent Nawrocki weźmie udział w debacie generalnej, która tradycyjnie gromadzi głowy państw i szefów rządów z całego świata. Wystąpienie polskiego prezydenta będzie okazją do przedstawienia stanowiska Polski w sprawach bezpieczeństwa międzynarodowego, współpracy gospodarczej oraz wyzwań stojących przed społecznością międzynarodową. Oczekuje się, że w swoim przemówieniu prezydent poruszy także kwestie związane z sytuacją w Europie Środkowo-Wschodniej oraz rolą Polski w kształtowaniu polityki bezpieczeństwa.

Prezydent Karol Nawrocki @NawrockiKn w dniach 21 - 24 września weźmie udział w debacie generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Prezydent do Nowego Jorku poleci wraz z małżonką. Dla pierwszej damy Marty Nawrockiej przygotowany jest osobny program. Na pewno będzie spotkanie z… — Paweł Żuchowski (@p_zuchowski) August 26, 2025

W trakcie wizyty zaplanowano również szereg spotkań bilateralnych z przywódcami innych państw oraz przedstawicielami organizacji międzynarodowych. Rozmowy te mają na celu zacieśnienie współpracy oraz wymianę poglądów na temat aktualnych problemów globalnych.

Osobny program dla pierwszej damy

Wizyta w Nowym Jorku to także ważne wydarzenie dla pierwszej damy, Marty Nawrockiej. Dla małżonki prezydenta przygotowano osobny program, którego szczegóły nie zostały jeszcze ujawnione. Wiadomo jednak, że jednym z kluczowych punktów będzie spotkanie z przedstawicielami Polonii Amerykańskiej. To wyjątkowa okazja do rozmów z Polakami mieszkającymi w Stanach Zjednoczonych, wymiany doświadczeń oraz podkreślenia roli, jaką Polonia odgrywa w budowaniu pozytywnego wizerunku Polski za granicą.

Oprócz spotkania z Polonią pierwsza dama może wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych oraz inicjatywach promujących polską tradycję i dziedzictwo narodowe. Takie działania mają na celu zacieśnienie więzi między Polską a jej obywatelami rozsianymi po świecie.

Znaczenie udziału Polski w debacie ONZ

Obecność prezydenta Karola Nawrockiego na forum ONZ to nie tylko prestiż, ale także realna szansa na wpływanie na kształtowanie światowej polityki. Polska, jako aktywny członek społeczności międzynarodowej, regularnie zabiera głos w sprawach dotyczących pokoju, bezpieczeństwa oraz praw człowieka. Udział w debacie generalnej pozwala na prezentację polskiego punktu widzenia oraz budowanie sojuszy na rzecz rozwiązywania globalnych problemów.