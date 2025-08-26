Do następnego posiedzenia Sejmu Rada Ministrów przygotuje kolejną propozycję ustawy, regulującą kwestie świadczeń wobec wszystkich obcokrajowców w Polsce. Zapowiedział to rzecznik rządu Adam Szłapka.

Rzecznik rządu Adam Szłapka / Paweł Supernak / PAP

Rzecznik rządu został we wtorek zapytany, co rząd zamierza zrobić w związku z wetem prezydenta Karola Nawrockiego wobec nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Swoją decyzję prezydent motywował m.in. tym, że świadczenie 800 plus powinni dostawać tylko ci Ukraińcy, którzy pracują w Polsce.

Do następnego posiedzenia Sejmu, czyli do 8 września, rząd przygotuje kolejną propozycję ustaw, która będzie wszystkie te kwestie regulowała - zapowiedział Szłapka. Dodał, że "kolejne propozycje rozwiązań uchronią nas przed chaosem, który może generować to weto prezydenta".

Zaznaczył, że "Rada Ministrów pracuje nad rozwiązaniem, które ureguluje kwestie świadczeń wobec wszystkich obcokrajowców w Polsce".

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zakładała przedłużenie ochrony tymczasowej udzielanej obywatelom Ukrainy, uciekającym przed wojną, do 4 marca 2026 r. Zmiana wynika z decyzji wykonawczej Rady UE z 25 czerwca 2024 r.

Co z internetem dla Ukrainy?

Jak poinformował wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, weto prezydenta oznacza wyłączenie Ukrainie internetu satelitarnego Starlink zapewnianego przez Polskę.

Do kolejnego posiedzenia Sejmu wszystkie odpowiednie rozwiązania położymy, więc mam nadzieję, że tutaj nikt nie będzie już utrudniał, bo to jest kwestia przede wszystkim interesu Polski - powiedział na konferencji Szłapka, pytany, czy w przypadku niewejścia w życie znowelizowanych przepisów finansowany przez Polskę system Starlink dla Ukrainy zostanie wyłączony.

Zdaniem Szłapki w interesie Polski jest, aby front przebiegał jak najdalej od polskich granic i "chociażby z tego powodu powinniśmy Ukrainę wspierać". Rzecznik rządu dodał, że to leży dzisiaj w interesie polskiego bezpieczeństwa. Zaznaczył, że po wecie prezydenta w rosyjskich mediach widzieliśmy "jakiegoś rodzaju euforię". Więc tak, takie rozwiązania będziemy przygotowywać, żeby to było bezpieczne - zakończył.

Zgodnie z terminarzem posiedzeń Sejmu najbliższe posiedzenie izby wyższej odbędzie się w dniach 9-12 września.