"Prezydent na 27 sierpnia zwoła Radę Gabinetową ws. stanu finansów publicznych, kwestii ustrojowych i rozwojowych" - poinformował na konferencji prasowej szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker po rozmowie Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem.

Prezydent Karol Nawrocki / Marcin Gadomski / PAP

Po zakończeniu spotkania Karola Nawrockiego z Donaldem Tuskiem przed Pałacem Prezydenckim odbył się briefing szefa gabinetu prezydenta Pawła Szefernakera i rzecznika Rafała Leśkiewicza.

Poinformowano na nim, że Rada Gabinetowa zostanie zwołana 27 sierpnia.

Będzie dotyczyć przede wszystkim kwestii związanych ze stanem finansów publicznych oraz z sprawami ustrojowymi i rozwojowymi - zapowiedział szef gabinetu prezydenta.

Doprecyzował, że chodzi m.in. o inicjatywy prezydenta skierowane do Sejmu. Dodał, że oficjalne zaproszenie na Radę Gabinetową zostanie wystosowane w przyszłym tygodniu.

Prezydent Karol Nawrocki już podczas swojego zaprzysiężenia mówił, że zaprosi premiera Donalda Tuska i ministrów jego rządu na "posiedzenie Rady Gabinetowej, które odbędzie się jeszcze w sierpniu".

Będę chciał z polskim rządem porozmawiać o inwestycjach rozwojowych, o najważniejszych inwestycjach, które są przed nami, a także o stanie finansów publicznych. Czuję się zobowiązany, panie premierze, jako prezydent Polski mieć pełne informacje o tym, jak wygląda stan państwa polskiego - powiedział, zwracając się do Donalda Tuska.