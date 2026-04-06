Po świątecznym odpoczynku pogoda nie da wytchnienia. Przed nami przelotne opady, porywisty wiatr, a także przymrozki. Sprawdź, jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach i gdzie aura może najbardziej dać się we znaki.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Niż znad Rosji będzie kształtować pogodę nad północną, wschodnią i częściowo centralną Europą - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pozostały obszar Europy będzie znajdować się pod wpływem wyżu z centrum nad Morzem Północnym. Polska będzie pomiędzy niżem znad wschodniej Europy, a wyżem znad zachodniej. Docierać będzie coraz chłodniejsze powietrze, także pochodzenia arktycznego.

Wiatr da się we znaki

We wtorek na zachodzie Polski zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Z kolei na wschodzie i południu może spaść deszcz ze śniegiem, a w Karpatach i początkowo na Suwalszczyźnie - śnieg.

Temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C na północnym wschodzie, około 10 st. C w centrum, do 13 st. C na zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny. Na wybrzeżu momentami silnie powieje, do 45 km/h; a w całym kraju wiatr będzie porywisty, północno-zachodni i północny. Porywy wiatru osiągną do 65 km/h, na wschodzie lokalnie do 70 km/h, w Sudetach do 80 km/h, a w Karpatach do 100 km/h.

/ Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

W nocy mogą wystąpić przymrozki

W nocy z wtorku na środę na zachodzie zachmurzenie będzie przeważnie małe i bez opadów. Na pozostałym obszarze można spodziewać się zachmurzenia umiarkowanego i dużego, a także miejscami przelotnych opadów deszczu i deszczu ze śniegiem; na obszarach podgórskich i w Karpatach także śniegu - tam przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm.

Temperatura minimalna wyniesie od 0 st. C do 4 st. C na przeważającym obszarze kraju, na zachodzie miejscami termometry mogą wskazać do -1 st. C, a na obszarach podgórskich do -3 st. C. Wiatr na zachodzie będzie słaby i umiarkowany, na pozostałym obszarze - umiarkowany i dość silny, na wschodzie i północy w porywach do 60 km/h, północny i północno-zachodni. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach osiągnie do 65 km/h, a w Karpatach do 100 km/h i tam możliwe będą zamiecie oraz zawieje śnieżne.

/ Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Środa pod znakiem zachmurzenia

W środę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu, na południu także deszczu ze śniegiem, a w Karpatach - śniegu; bez opadów jedynie na południowym zachodzie.

Temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C na wybrzeżu i 6 st. C na północnym wschodzie do 11 st. C na zachodzie; na obszarach podgórskich Karpat od 2 st. C do 6 st. C.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wybrzeżu także dość silny - porywach osiągnie do 55 km/h na wschodzie i 60 km/h na wybrzeżu - północny i północno-zachodni. Z kolei w Sudetach wiatr w porywach do 60 km/h, a w Karpatach do 75 km/h i tam powodować będzie zamiecie oraz zawieje śnieżne.