Alerty I stopnia przed burzami dla czterech województw we wschodniej Polsce wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Lokalnie mogą tam w środę wystąpić silne opady deszczu do 20 mm, a punktowo do 30 mm. Miejscami możliwy jest grad.

/ Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

IMGW ostrzega przed burzami

Ostrzeżenia I stopnia przed burzami obowiązują dla:

części woj. warmińsko-mazurskiego,

podlaskiego,

mazowieckiego,

lubelskiego.

Prognozowane są tam burze, którym lokalnie będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20 mm, punktowo do 30 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h. Miejscami może wystąpić grad. Alerty zaczną obowiązywać od godz. 13 w środę, a zakończą się tego samego dnia o godz. 20.

Ostrzeżenia I stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia.

W pozostałych regionach początkowo więcej słońca

Temperatura maksymalna wyniesie dzisiaj od 15-17 st. C nad morzem i w rejonach podgórskich, około 20 st. C w centrum i na zachodzie, do 23 st. C na południowym wschodzie kraju.

Po południu chmur zacznie jednak przybywać i miejscami wystąpią przelotne opady deszczu oraz burze.