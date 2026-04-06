W Opolu na ulicy Oświęcimskiej kierujący Porsche uderzył w budynek stacji paliw, a następnie uciekł. Trwa obława. "Kierujący uciekł z miejsca zdarzenia. Najprawdopodobniej był nietrzeźwy" - mówi RMF FM rzeczniczka opolskiej policji Agnieszka Żyłka.

W Opolu doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia. Mężczyzna kierujący samochodem marki Porsche uderzył w budynek stacji paliw, a następnie uciekł. Trwa poszukiwanie kierowcy.

Na miejscu interweniuje kilka radiowozów. Kierujący uciekł z miejsca zdarzenia, może być pod wpływem alkoholu. Patrole penetrują miasto w celu ujawnienia pojazdu - mówi RMF FM rzeczniczka opolskiej policji Agnieszka Żyłka.

W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Informację otrzymaliśmy na Gorącą linię RMF FM.