Nawet 20 cm śniegu może spaść dziś na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla tych województw ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu.
- IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie.
- Podkarpacka policja informuje o bardzo trudnych warunkach na drogach.
- Ostrzeżenia przed silnym mrozem obowiązują do piątkowego poranka na Dolnym Śląsku oraz w pasie od Pomorza po Mazowsze.
Ostrzeżenia obowiązują do godz. 17. Obejmują większość powiatów Podkarpacia (m.in. okolice Ustrzyk Dolnych, Sanoka, Rzeszowa, Łańcuta i Leżajska) i Lubelszczyzny (m.in. okolice Zamościa, Lublina, Biłgoraja, Chełma, Hrubieszowa).
"Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm, miejscami do 20 cm" - informuje IMGW.
"Opadom śniegu towarzyszyć będzie miejscami umiarkowany wiatr, osiągający w porywach do około 50 km/h, powodując miejscami zawieje i zamiecie śnieżne" - ostrzegają eksperci.
"W dalszym ciągu na drogach naszego regionu panują bardzo trudne warunki atmosferyczne. Nawierzchnia w wielu miejscach jest śliska. Koła łatwo tracą przyczepność, a droga hamowania pojazdu znacznie się wydłuża" - poinformowała o poranku w mediach społecznościowych podkarpacka policja.
"Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności oraz dostosowanie prędkości do panujących warunków" - podkreślili funkcjonariusze.
Do piątkowego poranka obowiązują ostrzeżenia przed silnym mrozem dla Dolnego Śląska. M.in. w powiatach kłodzkim, wałbrzyskim i karkonoskim termometry mogą pokazać w nocy nawet -18 stopni.
Ostrzeżenia przed mrozem obowiązują do piątkowego poranka również w pasie od Pomorza (m.in. powiaty kartuski, gdański, starogardzki), przez województwa warmińsko-mazurskie i podlaskie, aż po Mazowsze (m.in. powiat wołomiński, miński i płocki).
Na tym obszarze termometry mogą pokazać w nocy od -17 do -13 stopni, a w dzień - do -6 stopni.