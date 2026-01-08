Nawet 20 cm śniegu może spaść dziś na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla tych województw ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu.

Zdj. ilustracyjne / Paweł Wodzyński / East News

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie.

Podkarpacka policja informuje o bardzo trudnych warunkach na drogach.

Ostrzeżenia przed silnym mrozem obowiązują do piątkowego poranka na Dolnym Śląsku oraz w pasie od Pomorza po Mazowsze.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl.

Aktualne ostrzeżenia IMGW przed opadami śniegu

Ostrzeżenia obowiązują do godz. 17. Obejmują większość powiatów Podkarpacia (m.in. okolice Ustrzyk Dolnych, Sanoka, Rzeszowa, Łańcuta i Leżajska) i Lubelszczyzny (m.in. okolice Zamościa, Lublina, Biłgoraja, Chełma, Hrubieszowa).

"Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm, miejscami do 20 cm" - informuje IMGW.

"Opadom śniegu towarzyszyć będzie miejscami umiarkowany wiatr, osiągający w porywach do około 50 km/h, powodując miejscami zawieje i zamiecie śnieżne" - ostrzegają eksperci.



"W dalszym ciągu na drogach naszego regionu panują bardzo trudne warunki atmosferyczne. Nawierzchnia w wielu miejscach jest śliska. Koła łatwo tracą przyczepność, a droga hamowania pojazdu znacznie się wydłuża" - poinformowała o poranku w mediach społecznościowych podkarpacka policja.

"Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności oraz dostosowanie prędkości do panujących warunków" - podkreślili funkcjonariusze.

Mroźne noce na Dolnym Śląsku

Do piątkowego poranka obowiązują ostrzeżenia przed silnym mrozem dla Dolnego Śląska. M.in. w powiatach kłodzkim, wałbrzyskim i karkonoskim termometry mogą pokazać w nocy nawet -18 stopni.

Ostrzeżenia przed mrozem obowiązują do piątkowego poranka również w pasie od Pomorza (m.in. powiaty kartuski, gdański, starogardzki), przez województwa warmińsko-mazurskie i podlaskie, aż po Mazowsze (m.in. powiat wołomiński, miński i płocki).

Na tym obszarze termometry mogą pokazać w nocy od -17 do -13 stopni, a w dzień - do -6 stopni.