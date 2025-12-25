Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym mrozem i marznącą mżawką. "Lokalnie na południu kraju termometry pokażą aż 15 st. mrozu" – alarmuje synoptyk Dorota Pacocha.

IMGW wydało ostrzeżenia / Shutterstock

Nadchodząca noc przyniesie silny mróz, lokalnie na południu kraju temperatura spadnie do -15 stopni Celsjusza.

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed mrozem dla południowych regionów oraz przed marznącymi opadami na wschodzie kraju.

W piątek prognozowane jest duże zachmurzenie, miejscami słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem i mżawki.

Temperatura wahać się będzie od -3 stopni na południu do 5 stopni nad morzem.

Najchłodniej będzie na południu, w centrum termometry wskażą -9 stopni Celsjusza, -4 stopnie na północy i 0 nad morzem. IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem dla południowych części województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Alert obowiązuje od czwartku, godz. 22 do piątku, godz. 8. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi aż 70 procent.

Gołoledź na wschodzie - uwaga na marznącą mżawkę

Mapa ostrzeżeń / IMGW /

Piątek przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Na wschodzie kraju prognozowane są słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem oraz mżawki. Temperatura wahać się będzie od -3 stopni na południu do 5 stopni nad morzem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty.

Szczególną ostrożność powinni zachować mieszkańcy województw podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego oraz wschodniej części warmińsko-mazurskiego. IMGW wydał tam alert I stopnia przed opadami marznącymi, które mogą powodować niebezpieczną gołoledź. Ostrzeżenie obowiązuje od piątku, od godz. 2 na północnym wschodzie, do godz. 22 w regionach wschodnich. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi aż 80 procent.