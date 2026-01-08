To trudny poranek dla kierowców w południowo-wschodniej Polsce. Po nocnych opadach śniegu wiele tras jest białych, co znacznie spowalnia ruch. Sygnały w tej sprawie dostajemy od słuchaczy na Gorącą Linię RMF FM.

/ Gorąca Linia RMF FM

Intensywne opady śniegu o poranku utrudniają jazdę w Małopolsce. Na wszystkich drogach sytuacja jest trudna. Samochody muszą jechać wolniej niż zwykle zakopianką, ale też obwodnicą Krakowa czy trasą S7.

Jadę S7 z okolic Miechowa do Krakowa. Kierowcy jadą 50 km/h na drodze szybkiego ruchu, może 40 km/h. Musimy bardzo uważać, bo jest bardzo dużo muld. Nic nie jest odśnieżone - skarżyła się dzwoniąca na Gorącą Linię RMF FM słuchaczka Jolanta. Ludzie jadą zazwyczaj szybko, a tutaj jest jakiś horror - oceniła.

W sprawie problemów na trasie S7 dzwoniła do nas również słuchaczka Marta. Apelowała o to, by osoby, które nie muszą tego robić, zrezygnowały dziś z wyjazdu do Warszawy.

Droga jest beznadziejna, jest tylko jeden prawy pas, lewego praktycznie nie ma - relacjonowała.

Również w stolicy Małopolski o poranku ciężko było dostrzec jakiś pług. Osiedlowe i mniejsze ulice w Krakowie są białe. Na głównych trasach sytuacja wygląda nieco lepiej.

Z powodu nocnych opadów śniegu problemy na kilku liniach ma również krakowska komunikacja miejska.

Informację o trudnych warunkach drogowych dostaliśmy również z Zamościa (woj. lubelskie).

Śnieg sypie całą noc, a pługów jak na lekarstwo - alarmował pan Jakub, który wysłał zdjęcia zaśnieżonej trasy na skrzynkę fakty@rmf.fm.

Zdjęcie z Zamościa / Gorąca Linia RMF FM

W porannym komunikacie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała, że na całym Podkarpaciu, w Małopolsce i Lubelszczyźnie na drogach występuje błoto pośniegowe.