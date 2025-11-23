Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega – najbliższa noc przyniesie wyjątkowo niską temperaturę i niebezpieczne warunki na drogach. Jak informuje synoptyczka IMGW Dorota Pacocha, termometry mogą pokazać nawet minus 15 stopni Celsjusza, a gęste mgły ograniczą widzialność miejscami do 300 metrów. W związku z tym wydano alerty dotyczące silnego mrozu, zamieci śnieżnych oraz intensywnych podmuchów wiatru.

Zimowy krajobraz po intensywnych opadach śniegu w okolicy Rozbórza Długiego na Podkarpaciu / Darek Delmanowicz / PAP

Najzimniej w nocy z niedzieli na poniedziałek będzie na Podhalu - termometry pokażą tam nawet minus 15 stopni.

Na południu kraju temperatura spadnie do minus 11 stopni, w centrum i na północy do minus 6-7 stopni, a najcieplej będzie na wschodzie (minus 3 stopnie) i nad morzem (minus 1 stopień).

Uwaga na marznące mgły osadzające szadź - widzialność może spaść do 200-300 metrów, szczególnie na południu, wschodzie i północy kraju.

W nocy najzimniej na Podhalu

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, z rozpogodzeniami na południu. Spodziewane są opady śniegu, choć raczej słabe. W Bieszczadach prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 centymetrów, na pozostałym obszarze - o 1-2 centymetry. Uwaga na marznące mgły osadzające szadź, które mogą ograniczać widzialność do 200-300 metrów zwłaszcza na południu, wschodzie i północy kraju

Alerty IMGW - gdzie najtrudniej?

IMGW wydało ostrzeżenia I stopnia dla południa województwa śląskiego i części Małopolski przed zamieciami śnieżnymi. Silny wiatr, do 65 km/h, może powodować zawieje i utrudnienia komunikacyjne. Ostrzeżenia obowiązują od poniedziałku, od godz. 2:00 do 11:00.

Dla południowej Małopolski wydano również alerty przed silnym mrozem - w nocy temperatura może spaść tam do minus 15 stopni, a wiatr osiągnąć w porywach nawet 60 km/h. Te ostrzeżenia będą obowiązywać od niedzieli godz. 23:00 do poniedziałku do godz. 8:30.

Na południowym wschodzie Małopolski i południu Podkarpacia od poniedziałku rano spodziewane są silne wiatry w porywach do 80 km/h oraz zamiecie śnieżne. Alerty II stopnia przed zamieciami śnieżnymi będą obowiązywać w poniedziałek od godz. 2:00 do 16:00.

Śnieg też w poniedziałek

Poniedziałek zapowiada się z dużym zachmurzeniem i miejscowymi przejaśnieniami. Nadal możliwe są słabe opady śniegu, a rano mgły ograniczające widoczność do 300 metrów. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 2 stopni na północnym wschodzie do 2 stopni na południu kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale na południu, zwłaszcza w obszarach podgórskich, może osiągać w porywach do 75 km/h.

W nocy z poniedziałku na wtorek przewidywane jest duże zachmurzenie, z przejaśnieniami na zachodzie. W całym kraju spodziewane są opady śniegu, przechodzące miejscami w deszcz ze śniegiem, a nawet marznący deszcz. Termometry pokażą od minus 4 stopni na północnym wschodzie do około 0 stopni na zachodzie i 1 stopnia nad morzem. W obszarach podgórskich Karpat temperatura spadnie do około minus 5 stopni. Wiatr przeważnie słaby, na południu w porywach do 55 km/h.